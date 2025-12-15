Partner merytoryczny: Eleven Sports

Boniek już nie kryje ws. Legii. Padł temat rezygnacji, to byłaby rewolucja

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Legia Warszawa nie przestaje być najbardziej medialnym klubem w Polsce. Tym razem nie jest to zasługa spektakularnych wyników. "Wojskowi" zimową przerwę w PKO BP Ekstraklasie spędzą w strefie spadkowej. Jakby tego było mało, cierpliwość kończy się kibicom, którzy uderzają w Dariusza Mioduskiego. Dla właściciela klubu oraz prezesa cenną radę ma Zbigniew Boniek. Legenda proponuje istne trzęsienie ziemi, nakłaniając 61-latka do rezygnacji. Ale tylko z jednej funkcji. "Zrobiłbym opcję amerykańską" - wyznał.

Mężczyzna w garniturze rozmawia przez telefon komórkowy na tle nieostrego napisu, w prawym górnym rogu znajduje się wstawka ze zdjęciem innego mężczyzny siedzącego przy mikrofonie przed mikrofonem i dokumentami.
Zbigniew Boniek ma propozycję dla Dariusza MioduskiegoFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - twitter.com/Footy_Headlines AFP

Kryzys stołecznej drużyny zdaje się nie mieć końca. Odejście Edwarda Iordanescu jeszcze bardziej pogorszyło sytuację Legii, która ostatni raz ze zwycięstwa cieszyła się pod koniec października. Ciągłe niepowodzenia spowodowały spadek w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Gdyby sezon kończył się w połowie grudnia, to CWKS pożegnałby się z najwyższą klasą rozgrywkową. Czara goryczy przelana została w niedzielny wieczór. Dariusza Mioduskiego słownie zaatakowali kibice. Piłkarze zaś przegrali na własnym terenie z Piastem Gliwice.

Po wszystkim gorzko na temat zawodników wypowiedział się między innymi dyrektor sportowy, Fredi Bobić. "Pewność siebie zniknęła. Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, by grać w koszulce Legii. Wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność" - wyznał dla Canal+ Sport. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Głos w sprawie zabrał między innymi Mateusz Borek, o czym więcej piszemy TUTAJ. W poniedziałkowe popołudnie o krok dalej poszedł Zbigniew Boniek. Legendarny gracz zaproponował dosyć ciekawe rozwiązanie. "Zrobiłbym opcję amerykańską" - powiedział na antenie Prawdy Futbolu na YouTube.

Zbigniew Boniek rzucił ciekawym pomysłem. Legia zmieni się nie do poznania

Na czym miałaby ona polegać? W najprostszym skrócie chodzi o czystki wśród działaczy. "Na miejscu Dariusza zrezygnowałbym z bycia prezesem klubu. Bo jako właściciel i tak o wszystkim decyduje, nadzoruje. Powinien wziąć prezesa klubu, który rzeczywiście będzie prezesem klubu. Prezes klubu powinien spotkać się z trenerem, dobrać sobie dyrektora sportowego i zmniejszyć liczbę ludzi, którzy chodzą tam w krawatach. Którym się wydaje, że są dyrektorami. I tu nie ma żadnej awersji w stosunku do nikogo. Jakieś ruchy natomiast trzeba zrobić" - dodał.

"Działalność tych ludzi, których wymieniłem (Fredi Bobić, Michał Żewłakow, Marcin Herra), przy Papszunie się bardzo zmniejszy. A jak zmniejszy się ich odpowiedzialność, ich ego, to już będzie kryzys z trenerem. Jesteśmy tylko ludźmi i to jest rzecz absolutnie normalna. Jeżeli jestem za coś odpowiedzialny i nagle przychodzi ktoś kto to wszystko przejmuje, to muszę się na to zgodzić, ale nie będzie mi to do końca pasowało. Dlatego właśnie mam na myśli wariant amerykański" - przyznał wcześniej, argumentując swój pomysł.

Na razie w stolicy z niecierpliwością czekają na przeprowadzkę nowego trenera. Prawdopodobnie jest to już tylko kwestia czasu.

Zbigniew Boniek
Zbigniew BoniekPiotr Kamionka/REPORTEREast News
Grupa czterech osób na trybunach, dwaj mężczyźni na pierwszym planie ubrani elegancko, jeden z nich z identyfikatorem na szyi, w tle dwie osoby obserwujące wydarzenie.
Michał Żewłakow i Dariusz MioduskiSebastian Frej/REPORTEREast News
Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii
Dariusz Mioduski, właściciel i prezes LegiiAFP

