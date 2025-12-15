Boniek już nie kryje ws. Legii. Padł temat rezygnacji, to byłaby rewolucja

Kryzys stołecznej drużyny zdaje się nie mieć końca. Odejście Edwarda Iordanescu jeszcze bardziej pogorszyło sytuację Legii, która ostatni raz ze zwycięstwa cieszyła się pod koniec października. Ciągłe niepowodzenia spowodowały spadek w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Gdyby sezon kończył się w połowie grudnia, to CWKS pożegnałby się z najwyższą klasą rozgrywkową. Czara goryczy przelana została w niedzielny wieczór. Dariusza Mioduskiego słownie zaatakowali kibice. Piłkarze zaś przegrali na własnym terenie z Piastem Gliwice.

Po wszystkim gorzko na temat zawodników wypowiedział się między innymi dyrektor sportowy, Fredi Bobić. "Pewność siebie zniknęła. Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, by grać w koszulce Legii. Wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność" - wyznał dla Canal+ Sport. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Głos w sprawie zabrał między innymi Mateusz Borek, o czym więcej piszemy TUTAJ. W poniedziałkowe popołudnie o krok dalej poszedł Zbigniew Boniek. Legendarny gracz zaproponował dosyć ciekawe rozwiązanie. "Zrobiłbym opcję amerykańską" - powiedział na antenie Prawdy Futbolu na YouTube.

Zbigniew Boniek rzucił ciekawym pomysłem. Legia zmieni się nie do poznania

Na czym miałaby ona polegać? W najprostszym skrócie chodzi o czystki wśród działaczy. "Na miejscu Dariusza zrezygnowałbym z bycia prezesem klubu. Bo jako właściciel i tak o wszystkim decyduje, nadzoruje. Powinien wziąć prezesa klubu, który rzeczywiście będzie prezesem klubu. Prezes klubu powinien spotkać się z trenerem, dobrać sobie dyrektora sportowego i zmniejszyć liczbę ludzi, którzy chodzą tam w krawatach. Którym się wydaje, że są dyrektorami. I tu nie ma żadnej awersji w stosunku do nikogo. Jakieś ruchy natomiast trzeba zrobić" - dodał.

"Działalność tych ludzi, których wymieniłem (Fredi Bobić, Michał Żewłakow, Marcin Herra), przy Papszunie się bardzo zmniejszy. A jak zmniejszy się ich odpowiedzialność, ich ego, to już będzie kryzys z trenerem. Jesteśmy tylko ludźmi i to jest rzecz absolutnie normalna. Jeżeli jestem za coś odpowiedzialny i nagle przychodzi ktoś kto to wszystko przejmuje, to muszę się na to zgodzić, ale nie będzie mi to do końca pasowało. Dlatego właśnie mam na myśli wariant amerykański" - przyznał wcześniej, argumentując swój pomysł.

Na razie w stolicy z niecierpliwością czekają na przeprowadzkę nowego trenera. Prawdopodobnie jest to już tylko kwestia czasu.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News

Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii AFP