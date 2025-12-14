Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitalny sukces Spurs i… fatalne wieści ws. Sochana. To może być koniec, decyzja wisi w powietrzu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Drużyna San Antonio Spurs w bieżącej kampanii w niczym nie przypomina już samej siebie z poprzedniego sezonu, kiedy to niemalże non stop dołowała ona w tabeli Konferencji Zachodniej. Obecnie "Ostrogi" prezentują naprawdę wysoką formę i znakiem tego jest, chociażby ich dotychczasowy udział w NBA Cup, w którym w nocy z soboty na niedziele SAS pokonali obecnie urzędujących mistrzów, Oklahoma City Thunder. Niestety w kwestii Jeremy'ego Sochana ponownie nie było tu pozytywnych wieści...

Koszykarz drużyny San Antonio Spurs w czarnym stroju z kolorowymi paskami wykonuje gest rozkładania rąk podczas meczu na hali sportowej. W tle widoczni inni zawodnicy oraz rozświetlone trybuny.
Jeremy SochanJason MillerAFP

Ekipa San Antonio Spurs w sezonie 2025/2026 prezentuje naprawdę więcej niż dobrą formę - w 25 rozegranych dotychczas przez nią spotkaniach odnotowała ona 18 zwycięstw i znajduje się w czołówce klasyfikacji Konferencji Zachodniej.

Jednocześnie "Ostrogi" są bardzo blisko zatriumfowania w NBA Cup, turnieju wplecionym w rozgrywki sezonu regularnego, a milowy krok w tę stronę poczyniły one podczas weekendowego starcia z Oklahoma City Thunder.

Spurs lepsi od Thunder w NBA Cup. Jeremy Sochan znów cały mecz spędził na ławce

Rywalizacja, do której doszło nocą z soboty na niedzielę czasu polskiego, rozpoczęła się lepiej dla urzędujących mistrzów z OKC, którzy zatriumfowali w pierwszej kwarcie dosyć wysoko, bo 31:20.

Potem jednak inicjatywa przeszła w ręce SAS - ci wygrywali każdą kolejną odsłonę współzawodnictwa i ostatecznie dopięli swego, notując wygraną 111:109 - choć do końca musieli do pewnego stopnia drżeć o wynik.

Najwięcej punktów na parkiecie zdobył Shai Gilgeous-Alexander (OKC) - 29. Wśród Spurs z kolei najskuteczniejszy był Devin Vassell (23 pkt), a bez wątpienia godnym odnotowania jest tu też wielki powrót Victora Wembanyamy po kontuzji łydki - Francuz w nieco ponad 20 minut zdobył 22 pkt, a do tego odnotował też dziewięć zbiórek i dwie asysty.

Niestety nie było w tym przypadku dobrych wieści w sprawie Jeremy'ego Sochana - jedyny obecnie Polak w NBA po raz drugi z rzędu przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, co stanowi kolejny sygnał ze strony trenera Mitcha Johnsona, że ten nie widzi przesadnie dużego udziału reprezentanta "Biało-Czerwonych" w swych planach dotyczących zespołu z Teksasu. Tym samym coraz bardziej zasadne staje się pytanie, czy Sochan jak najprędzej nie powinien zmienić barw...

Spurs czekają już na finał NBA Cup. Przed nimi starcie z Knicks

San Antonio Spurs swoje kolejne spotkanie rozegrają 17 grudnia o godz. 02.30 według czasu środkowoeuropejskiego - i będzie to naturalnie finał NBA Cup, w którym zmierzą się oni z zespołem New York Knicks. Niebawem przekonamy się, czy Jeremy Sochan zaliczy tu swoistego przykrego "hat-tricka", czy może jednak zdoła wrócić do rotacji...

Młody mężczyzna w sportowej czarnej bluzie z logotypami trzyma piłkę do koszykówki na hali sportowej, w tle rozmazane trybuny i inne osoby.
Jeremy SochanMarcin GolbaAFP
Jeremy Sochan
Jeremy SochanEmilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Jeremy Sochan
Jeremy SochanIcon SportswireEast News
