Ekstraklasa koszykarzy: James Florence i Michał Sokołowski najlepsi

James Florence z Arki Gdynia został uznany przez trenerów drużyn ekstraklasy za najlepszego (MVP) koszykarza sezonu zasadniczego. Michała Sokołowskiego ze Stelmetu BC Enea Zielona Góra po raz drugi z rzędu wybrano najlepszym Polakiem - poinformowała PLK.

Zdjęcie James Florence (z piłką)

Nagrodą im. trenera Witolda Zagórskiego (poprowadził Polskę do wicemistrzostwa Europy w 1963 r. i do dwóch brązowych medali ME 1965 i 1967) został uhonorowany głosami kolegów Przemysław Frasunkiewicz z Arki Gdynia. Drużyna z Trójmiasta z numerem jeden przystąpi do fazy play-off. Rywalizacja była bardzo wyrównana - zaledwie o trzy punkty mniej zdobył Jacek Winnicki z MKS Dąbrowa Górnicza (szósta lokata).

Rozgrywający Arki Florence wystąpił w 29 spotkaniach i miał średnio 16,6 pkt, 2,4 zbiórki i 4,2 asyst. Sokołowski - odpowiednio - 13,7 pkt (identycznie jak w poprzednim sezonie), 4,5 zbiórek i 2,9 asyst. Skrzydłowy reprezentacji uzyskał 67 punktów, co oznacza, że aż 13 szkoleniowców umieściło go na pierwszym miejscu.

16 szkoleniowców PLK wskazało ponownie Litwina Martynasa Paliukenasa z Kinga Szczecina jako najlepszego obrońcę.

Do pierwszej piątki trenerzy nominowali oprócz Florence'a i Sokołowskiego Josha Bostica (Arka), Clevelanda Melvina (MKS) i Aarona Cela (Polski Cukier Toruń).

W czwartek rozpocznie się faza play off w Energa Basket Lidze. Najciekawiej w ćwierćfinałach zapowiada się walka mistrza Anwilu Włocławek (4. miejsce) ze srebrnym medalistą Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (5).