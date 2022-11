Czesław Lang snuje plany. Chce "budować" polski klasyk

Podczas, gdy w naszym kraju ekscytować możemy się wyścigiem rangi World Tour, przepaść między Tour de Pologne a innymi imprezami nad Wisłą jest ogromna. W ostatnich latach żadna z imprez nie otrzymała kategorii UCI wyższej, niż "2", co w bardzo dużym uproszczeniu oznacza najniższy szczeblel profesjonalny (a i to nie do końca, bo w zmaganiach brać mogą udział również drużyny klubowe, a nie tylko ekipy sankcjonowane przez światowe władze).