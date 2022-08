Wisła zwalnia legendę. To musiał być cios dla Kuby!

Nowy prezes Wisły Władysław Nowak powiedział otwarcie:

- Byłem zwolennikiem tego, by to Jerzy Brzęczek odpowiadał za kwestie sportowe w Wiśle Kraków. Chcę, żeby to był taki model, w którym to on jest menedżerem. Jurek był bardzo dobrym piłkarzem, kapitanem, reprezentantem kraju, z którą zdobywał wicemistrzostwo olimpijskie. Zawsze miał moje pełne zaufanie i to się nie zmienia. Dlatego właśnie dzisiaj politykę sportową w Wiśle Kraków kreuje Jerzy Brzęczek - oświadczył na środowym spotkaniu z mediami sternik klubu.

Cała władza sportowa poszła zatem w ręce trenera Brzęczka. Klub uznał, że stanowisko szefa skautów nie jest już mu potrzebne. Arkadiusz Głowacki odchodzi z Wisły, a spędził w niej ponad 20 lat.

Na Reymonta trafił w lutym 2000 r. W latach 2010-2012 bronił barw Trabzonsporu, do którego został sprzedany niemal za milion euro.

Do Krakowa wrócił latem 2012 r. i dostępu do bramki "Białej Gwiazdy" ryglował do czerwca 2018 r., kiedy skończył karierę i zajął się pracą w klubie.

Arkadiusz Głowacki dwukrotnie witał w Wiśle Kubę Błaszczykowskiego

"Głowa" był jednym z liderów Wisły, a od września jej kapitanem, gdy w 2005 r. do jej składu zaczął się przebojem przebijać dzisiejszy współwłaściciel Jakub Błaszczykowski. Co więcej, gdy Kuba, w lutym 2019 r. wrócił na Reymonta, by ratować klub, to właśnie Głowacki uroczyście wręczał mu koszulkę.

Pożegnanie z klubu starszego kolegi musiało być dla Kuby trudną decyzją.

Wisła żegna Adiego Mehremicia

W ramach oszczędności Wisła pozbywa się także stopera Adiego Mehremicia. Jak twierdzą źródła zbliżone do klubu, Bośniak początkowo zgodził się na obniżkę kontraktu, ale gdy przyszło do podpisania stosownych dokumentów, wycofał się z tego. Dlatego strony rozstaną się, ale w pełnej zgodzie i szacunku.

Mehremić zrzekł się kilku pensji, w zamian za to zostanie wytransferowany do Turcji, najpewniej do Istanbulsporu.

Z kolegami z szatni Adi pożegnał się już po meczu ze Skrą Częstochowa. Na dzisiejsze spotkanie z Chrobrym nie został zabrany.

Jego miejsce zasjąć powinien Joseph Colley, który jest już wyleczony.

W szerokiej kadrze zespołu lukę po Mehremiciu zapełni Francuz Boris Moltenis, który od kilku dni jest testowany przez Wisłę i sprawia dobre wrażenie. W ubiegłym sezonie grał we francuskiej trzeciej lidze, ale ma za sobą 20 występów w Ligue 2, w barwach FC Sochaux.

Już dziś liderująca w Fortuna 1. Lidze Wisła zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym Głogów.

Kolejne czystki w Wiśle Kraków. O co chodzi?

