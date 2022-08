Kolejne czystki w Wiśle Kraków. Decyzja już zapadła!

Przez jakiś czas przy Reymonta unikano jasnych deklaracji w sprawie tych zawodników. Z Sobolem wielkich nadziei nie wiązano, z kolei o Hugim mówiło się głównie w kontekście limitu zawodników spoza Unii Europejskiej, który obowiązuje w I lidze.

Teraz jednak obaj zawodnicy otrzymali jasny sygnał, co do swojej przyszłości w Wiśle. - Obaj dostali od nas informację, że na dziś nie wiążemy z nimi sportowej przyszłości. Liczę, że ich agenci będą w stanie znaleźć im nowe kluby. A jeśli nie, to oczywiście będziemy respektować ich umowy - podkreśla trener Jerzy Brzęczek.

Sobol w Wiśle zaliczył łącznie osiem spotkań, ale nie zdobył żadnej bramki. Był również wypożyczony do Stomilu Olsztyn. Z kolei Hugi w poprzednim sezonie zaliczył 28 spotkań i strzelił jednego gola.

Brzęczek dodał również, że z klubem kontaktował się także menedżer Konrada Gruszkowskiego, ponieważ miał ofertę dla pomocnika Wisły, ale krakowianie uznali ją za niekorzystną i na razie tematu odejścia młodego zawodnika nie ma.

Adi Mehremić krok od odejścia z Wisły Kraków

Wygląda na to, że z Wisłą pożegna się również Adi Mehremić. Co prawda Bośniak ostatnio grał w pierwszym składzie krakowian, ale pojawiła się dla niego oferta z tureckiego Istanbulsporu, przedostatniej drużyny tamtejszej Ekstraklasy. Kwota transferowa nie została podana, ale w przypadku Bośniaka równie ważny jest fakt, że zniknie on z listy płac, bo jego kontrakt do najniższych nie należy.

Sprawa jest już na tyle zaawansowana, że Mehremić nie jedzie z Wisłą na piątkową potyczkę z Chrobrym Głogów. W tym spotkaniu Brzęczek nie będzie mógł skorzystać także z kontuzjowanych Jakuba Błaszczykowskiego, Alana Urygi, Zdenka Ondraszka oraz Michaela Pereiry.

Chrobry Głogów - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Chrobry Głogów - Wisła Kraków w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box.

PJ