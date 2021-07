Stal Mielec. Maksymilian Sitek wypożyczony z Podbeskidzia

Gracz Podbeskidzia Bielsko-Biała Maksymilian Sitek został wypożyczony do ekstraklasowej PGE FKS Stali Mielec. Jest to czwarty piłkarz, który dołączył do dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976) przed sezonem 2021/2022.

