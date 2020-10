Rekordowy transfer stał się faktem! Jakub Moder podpisał kontrakt z angielskim Brighton & Hove Albion, lecz dokończy sezon w barwach Lecha Poznań w ramach rocznego wypożyczenia. Jak dowiedziała się Interia, angielski klub zapłaci za 21-latka 11 mln euro (wraz z bonusami), co stanowi rekord transferowy PKO Ekstraklasy. Wraz z Moderem do Brighton przenosi się także Michał Karbownik z Legii Warszawa.

To właśnie - przede wszystkim - możliwą zmianą klubu Modera żyła piłkarska Polska w ostatnim dniu okienka transferowego. Ostatecznie udało się dopełnić wszelkich formalności na czas, a 21-letni pomocnik wieńczy wspaniały okres w swojej karierze podpisaniem kontraktu z klubem z Premier League.

Moder przeszedł testy medyczne w Niemczech i podpisał już kontrakt z Brighton. Teraz dołączy do pozostałych zawodników na zgrupowaniu reprezentacji Polski.



Jeszcze w 2019 roku 21-latek przebywał na wypożyczeniu w pierwszoligowej Odrze Opole. W sezonie 2019/20 był już jednak pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Lecha, stając się w ostatnim czasie jedną z fundamentalnych postaci w drużynie prowadzonej przez trenera Dariusza Żurawia.

Swoją świetną dyspozycją Moder wywalczył sobie powołanie od selekcjonera Jerzego Brzęczka i zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski we wrześniowym meczu Ligi Narodów przeciwko Holandii. Co ciekawe, pod nieobecność kapitana polskiej kadry Roberta Lewandowskiego wystąpił wtedy w koszulce z numerem "9".

Teraz Moder dołącza do "Lewego" i innych piłkarzy - jak choćby Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak czy Robert Gumny - którzy odeszli z Lecha, by szukać szczęścia w Europie. 21-latek musi się jednak jeszcze wstrzymać z przeprowadzką. W najbliższym sezonie wspomoże Lecha w walce o mistrzostwo Polski i awans z fazy grupowej Ligi Europy. Jego wypożyczenie z ekipy Brighton do Lecha będzie obowiązywać do zakończenia sezonu.

W ten sposób Moder stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Ekstraklasy. Dotychczasowy rekord należał do Radosława Majeckiego, który w styczniu został sprzedany przez Legią Warszawa do AS Monaco za 7 mln euro.



Po czterech kolejkach Brighton zajmuje 15. miejsce w tabeli Premier League, mając na koncie trzy punkty.



