Szykuje się najdroższy transfer w historii między dwoma klubami Ekstraklasy. Bartosz Slisz ma przejść z Zagłębia Lubin do Legii Warszawa za 1,5 miliona euro.

20-letni środkowy pomocnik tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Polsce ma wzmocnić ekipę ze stolicy.

W czwartek i piątek Slisz przejdzie testy medyczne w Legii. Wicemistrzowie Polski potwierdzili to, zamieszczając na Twitterze filmik z piłkarzem. - Do zobaczenia w najbliższych dniach w Warszawie - mówi Slisz.



Spodziewany transfer potwierdził wieczorem w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" prezes Zagłębia Artur Jankowski.

"Wskażemy numer rachunku bankowego, na który Legia musi przelać kwotę półtora miliona euro netto plus VAT i w momencie dokonania przelewu Bartosz stanie się jej piłkarzem, oczywiście klub musi jeszcze dopełnić formalności kontraktowych z samym zawodnikiem i w PZPN. Wydaliśmy już zgodę na testy medyczne. Dzisiaj zszedł z treningu naszej drużyny, właśnie z uwagi na zaistniałą sytuację" - wyjaśnił Jankowski.

1,5 miliona euro to klauzula w kontrakcie młodego piłkarza, którą ma wpłacić Legia.

Urodzony w Rybniku Slisz w 2016 roku trafił do Zagłębia Lubin. W obecnym sezonie wystąpił w 24 meczach, strzelił dwa gole i miał trzy asysty. To reprezentant Polski do lat 21.

