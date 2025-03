Bjoergen wraca do zatargu z Kowalczyk. Te słowa zabolały. Wyprowadziła kontrę

Marit Bjoergen lata rywalizacji z Justyną Kowalczyk ma już za sobą. Dziś skupia się na trenowaniu norweskich biegaczek i jest o wiele bardziej gotowa do tego, by rozmawiać o przeszłości. Okazało się, że zawodniczka nie wiedziała o tym, jak wielka była fala niechęci do niej wśród Polaków ani jak mówiła o niej sama Kowalczyk. Opowiedziała jednak o pewnym incydencie z zawodów na Polanie Jakuszyckiej, który niemiło zapisał się w jej pamięci.