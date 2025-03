Historyczna szansa – Legia czeka już prawie 30 lat. „To dwa różne światy”

Andrzej Klemba: Kiedy ostatnio Legia grała w ćwierćfinale europejskich pucharów?

Jacek Bednarz: - Chyba właśnie w 1996 roku w Lidze Mistrzów, ale nie jestem pewien.

Tak, z Panathinaikosem Ateny. To było niemal 30 lat temu.

- Grałem w pierwszym meczu i nawet mam koszulkę Krzysia Warzychy. W rewanżu musiałem pauzować za żółte kartki. Za to później komentowałem spotkanie w Atenach z Dariuszem Szpakowskim dla polskiej telewizji. Serce mocno biło, no, ale tam nas sędzia zrobił w konia. Wyrzucił szybko z boiska Marcina Jałochę. A potem sędziował, jak sędziował. Skończyło się 0:3. Reklama

Sezon później znowu graliście z Panathinaikosem i tym razem wyeliminowaliście Greków. Teraz jest podobna sytuacja. Rok temu Legia okazała się gorsza od Molde. I Norwegowie znów stają na jej drodze, a stawką jest ćwierćfinał Ligi Konferencji. Była w Was sportowa złość?

- Dokładnie tak było. W pierwszym meczu w Atenach prowadziliśmy 1:0, a i tak skończyło się 2:4. Tam też sędzia dał mi za nic czerwoną kartkę. I znów w drugim meczu nie zagrałem, ale wygraliśmy 2:0 i ich wyeliminowaliśmy. To dało nam ogromną satysfakcję. Mam nadzieję, że historia się teraz powtórzy z Molde. Może teraz w ekstraklasie Legia nie prezentuje się super, ale wydaje mi się, że jest w lepszej sytuacji niż rok temu.

Wtedy przed rewanżem z Panathinaikosem nie trzeba było was dopingować?

- Po tym ćwierćfinale dograliśmy ligę, w której cały czas walczyliśmy o tytuł z Widzewem. Jednak już od połowy rundy wiosennej było wiadomo, że jest wielki problem między wojskiem a sponsorem Januszem Romanowskim. I tak naprawdę wszyscy rozglądali co ze sobą zrobić, bo wydawało się, że zespół się rozpadnie i faktycznie tak się stało. Jak się skończył sezon, to z drużyny, która grała w Lidze Mistrzów, zostali ja, Jacek Zieliński, Piotrek Mosór, Rysiek Staniek i Tomek Sokołowski. Reszta to była młodzież i dołączył Darek Czykier. Nas w ogóle na obóz pojechało chyba 12 i tam dorzucono z łapanki, kogo się dało. W lipcu w ogóle wróżono nam, że spadniemy z ligi. A my się pozbieraliśmy, dobrze zaczęliśmy sezon i do Aten jechaliśmy już w całkiem dobrych nastrojach. Drużyna się odbudowała, choć była bardzo krótka ławka rezerwowych. Tak naprawdę do gry to nas było 12-13, a reszta to albo młodzi, albo tacy, którzy nie mieli szans na boisko wejść. Ale ta dwunastka to była paczka, która się bardzo dobrze rozumiała i między innymi dlatego w tym dwumeczu daliśmy radę. Potem minimalnie odpadliśmy z Besiktasem Stambuł. Reklama

Da się jakoś porównać Legię w pucharach z lat 90. XX wieku i obecną?

- Nie da. Wtedy świetnie grali Czarek Kucharski i Marcin Mięciel, którzy zapewnili nam awans z Panathinaikosem. Nie da się porównać, bo dzisiaj stabilizacja, jaką ma Legia, a ówczesna sytuacja to dwa różne światy. Natomiast wyzwanie mają absolutnie mega interesujące. Jeśli Legia zagra, jak te ostatnie mecze, czyli stabilnie obronie a z przodu w końcu będą umieli być groźni, to widzę szansę na awans. Tylko pytanie, czy to są w stanie zrobić.

No właśnie - gra Legii faluje. Przegrywa z Radomiakiem, by pokonać Jagiellonię.

- To jest drużyna, która na pewno nie jest zespołem marzeń kibica Legii. Generalnie nie podobało mi się to, że było jej łatwo strzelić gola jak na zespół, który ma ambicje i aspiracje. Łatwo ją było zmusić do gry dla niej niewygodnej. Albo do bicia głową w mur, albo do tego, że rywal zaskakiwał wysokim pressingiem, strzelał gola i potem były kłopoty. To była taka drużyna, która w lidze, zwłaszcza jesienią była taka sobie, ale w pucharach jednak naprawdę silna. Momentami była nawet faworytem i się z tej roli wywiązywała. W kluczowym momencie potrafiła się sprężyć i wygrała np. z Betisem Sewilla. To Legię ustawiło na te rozgrywki. Myślę, że jak trener tu niczego nie przekombinuje, a słychać, że w tej głowie coś jest nie halo, bo Feio cały czas wysyła złe sygnały. Broni się albo próbuje przed kibicami usprawiedliwić. Najpierw narzeka na Jacka Zielińskiego, potem na prezesa, że nie dostał napastnika, że nie dostał tamtego i owego, że tych możliwości mu nie dali. To jest coś takiego, że na pewno źle tej drużynie wróży. Wracając do sportu, łatwo było Legii strzelić gola, a sama miała kłopoty ze zdobywaniem bramek, szczególnie teraz na wiosnę. Ten początek był rozczarowujący. Sporo stwarzanych sytuacji, ale oddawane punkty zespołom, z którymi można było wygrać po pierwsze trochę lepiej grając w obronie, ale przede wszystkim strzelając to, co zostało wypracowane. Z tą skutecznością było słabo. Wydaje mi się też, że z ławki rezerwowych płynęła na zawodników mega silna presja. Na przykład taki Mark Gual, to jest zawodnik, który bardzo źle znosi bykowiec nad głową. To jest raczej napastnik, który odda bardzo drużynie, jeśli wokół ma taką aurę, że go ktoś bardziej przytuli niż go będzie tłukł i gnał do ciężkiej pracy. Sytuacji miał dużo, ale ich nie wykorzystywał, bo brakowało mu takiego luzu, który miał w Jagiellonii. Presja w Legii jest dużo większa i on nie zawsze ją wytrzymuje. Nie dotyczy to tylko jego, ale innych pewnie też w jakimś stopniu. Reklama

UEFA zmieniła system rozgrywek. Pojawiła się faza ligowa i polskie drużyny w Lidze Konferencji poradziły sobie bardzo dobrze.

- I bardzo to doceniam. Może nie ma hurraoptymizmu, jeśli spojrzeć, jakie drużyny w LK grają. Z jednej strony są to zespoły z większymi aspiracjami, które chciałyby grać wyżej, ale z drugiej nie brakuje takich, które są ambitne, ale brakuje im potencjału i umiejętności. Legia na ich tle jest klubem, który ma infrastrukturę i duże doświadczenie w pucharach, a także zawodników na takim poziomie, że z drużynami przeciętnymi po prostu wygrywa. Podobnie zresztą jak Jagiellonia, która w przekroju całego sezonu jest lepsza od Legii. Gra równiej, stabilniej i ciekawiej. W Lidze Konferencji miała trudniejszą drogę, ale poradziła sobie bardzo dobrze. Pokazała, że w pucharach świetnie się czuje i jest do nich przygotowana. W przypadku Legii koncentrowanie się na pucharach jest kosztem ekstraklasy. Czołówka odjeżdża. Lech i Raków mają pewien handicap wobec swoich konkurentów. Reklama

Można jakoś porównać ćwierćfinał Legii w Lidze Mistrzów w 1996 roku i ewentualnie teraz, jeśli uda się do niego awansować?

- Jako uczestnik tamtych meczów, a teraz, mam nadzieję, świadek kolejnego awansu, w jakimś sensie porównuję. Dla mnie płaszczyzną porównania jest to, że jestem po prostu emocjonalnie związany z tym klubem, bo to jest spory kawałek mojej kariery sportowej, w ogóle zawodowej i tego nie mogę ani zapomnieć, ani nie chcę tego zapomnieć. Dla mnie to, że te prawie 30 lat później Legia jest tak wysoko w pucharach, jest bardzo dobre i jej gratuluję. Będę oczywiście kibicował, żeby się im powiodło. Chciałbym nawet, żeby przebili ten wynik i jeszcze o jeden szczebel podskoczyli. Zasadnicza różnica polega na tym i tu akurat ukłon do moich dawnych kolegów i mojej dawnej Legii, że to jednak był taki poziom rozgrywek klubowych, który dzisiaj dla naszych klubów jest nieosiągalny. Nie sądzę, żebyśmy szybko zobaczyli jakąś polską drużynę, która zagra w Lidze Mistrzów, a już na pewno nie złożoną w stu procentach z Polaków. W tym sensie po prostu to są dwa różne światy. Reklama

