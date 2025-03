Porażka Jeleny Ostapenko w Indian Wells. Nie będzie szóstego starcia z Igą Świątek

Niecały miesiąc temu Jelena Ostapenko przerwała kapitalną serię Igi Świątek w Dosze, pokonując Polkę w półfinale zmagań w stolicy Kataru. Dla naszej tenisistki była to pierwsza porażka od pięciu lat w tej lokalizacji. Od tego momentu... Łotyszka nie wygrała ani jednego spotkania w singlu. Najpierw przegrała finał z Amandą Anisimovą, później już na "dzień dobry" odpadła w Dubaju, przegrywając z Moyuką Uchijimą .

Przełamanie nie nadeszło także w Indian Wells. Tutaj 27-latka mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie, dzięki temu przystępowała do rywalizacji od drugiej fazy. W niej zmierzyła się z Xinyu Wang - wicemistrzynią olimpijską z Paryża w grze mieszanej . Chinka pokonała na otwarcie zmagań Mayar Sherif 6:4, 7:5. Później poszła za ciosem i wyeliminowała także rozstawioną z "26" zawodniczkę.

Jelena Ostapenko przegrała w drugiej rundzie singla podczas WTA 1000 w Indian Wells

Ostapenko dobrze rozpoczęła pojedynek, od wygrania dwóch gemów z rzędu. Gdy serwowała na 3:0, dała się przełamać. Rywalka załapała się na grę i zaczęła korzystać z błędów, jakie generowała Łotyszka. Czwarty gem okazał się bardzo zacięty. Jelena miała w nim dwie okazje na 3:1, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Ostatecznie Xinyu wyrównała na 2:2. Od tego momentu Chinka dotrzymywała kroku przeciwniczce. W trakcie siódmego rozdania doszło do kluczowej sytuacji w perspektywie całej partii. Mistrzyni Roland Garros 2017, mimo prowadzenia 40-0, dała sobie wydrzeć podanie. Przegrała pięć akcji z rzędu i pozwoliła Wang na przejęcie sterów w premierowej odsłonie. Xinyu kontrolowała już przewagę do końca seta. Ostatecznie wygrała go 6:4.