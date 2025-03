Ostatni raz dwie polskie drużyny zagrały w ćwierćfinałach europejskich rozgrywek w sezonie 1970/1971. Wtedy tak daleko w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych dotarła Legia Warszawa, a w Pucharze Zdobywców Pucharów Górnik Zabrze. To było jednak ponad 50 lat temu i wtedy europejskie puchary wyglądały zupełnie inaczej. Wówczas Legii wystarczyło pokonać dwóch rywali, by dotrzeć do ćwierćfinału. Teraz mierzyła się już z dziewięcioma przeciwnikami. Reklama

W obecnych czasach też inne są pieniądze. Legia już zarobiła na starcie w LE nieco ponad 10 mln euro. Składają się na to 0,53 mln w kwalifikacjach do Ligi Konferencji i 3,17 mln euro premii za awans do fazy ligowej. Później były cztery zwycięstwa warte 1,6 mln euro, a do tego 1,37 mln euro za zajęcie w niej siódmego miejsca. A do tego jeszcze 0,8 mln euro za bezpośredni awans do 1/8 finału.

To jeszcze nie koniec. Dzięki temu, że legioniści właściwie co roku występują w europejskich pucharach, zostali nagrodzeni za "medialność klubu" (1,87 mln euro) i ranking historyczny z ostatnich 10 lat (0,72 mln euro). W sumie po fazie ligowej Legia miała zagwarantowane trochę ponad 10 mln euro. Więcej w LK "wypracowały" tylko Chelsea Londyn (11,2 mln) i Fiorentina (10,35 mln).

Jagiellonia zarobiła mniej przede wszystkim z powodu niższej medialności klubu i sporo słabszego rankingu historycznego, ale po kolei. Gra w eliminacjach przyniosła mistrzom Polski tak samo 0,53 mln euro. Nie zakwalifikowali się do fazy ligowej Ligi Mistrzów ani Ligi Europy, za to udało się do Ligi Konferencji. To było z kolei warte 3,17 mln euro. Reklama

W fazie ligowej Jagiellonia odniosła trzy zwycięstwa (1,2 mln euro) i dwa razy zremisowała (266 tys. euro). To kolejne 1,46 mln euro. Za zajęcie miejsc 9-24 UEFA dołożyła 0,2 mln euro, a za konkretnie dziewiątą pozycję 0,9 mln euro. Awans do fazy pucharowej - do 1/16 finału - to następne 0,2 mln euro. Wyeliminowanie serbskiej Baćki Topoli było warte 0,8 mln euro.

Legia w Lidze Mistrzów zarobiła prawie trzy razy więcej

W ramach wspomnianej medialność i współczynnika klubowy UEFA wyliczyła kolejne premie. Z tego tytułu Jagiellonia może liczyć na dodatkowe 1,53 mln euro. W sumie dotarcie do 1/8 finału LK zapewniło mistrzom Polski 8,8 mln euro - na złotówki to niemal 37 mln złotych.

Teraz gra toczy się o kolejne miliony. Awans do ćwierćfinału został wyceniony na 1,3 mln euro. Jeśli Legia wyeliminuje Molde, o półfinał zmierzy się z lepszym z pary Chelsea - FC Kopenhaga. Trudniejszego rywala ma Jagiellonia - Cercle Brugge zajęło w fazie ligowej ósme miejsce. Jeżeli mistrzowie Polski zrobią kolejny krok, następnym rywalem będzie Betis Sevilla lub Vitoria Guimaraes. Stawka za awans do półfinału to aż 2,5 mln euro. Reklama

Dla Legii 10 mln euro (42 mln złotych) w tym sezonie to wcale nie jest klubowy rekord. Potwierdza się, że największe pieniądze są w Lidze Mistrzów, ale polskie kluby zwykle bezskutecznie pukają do najbardziej zasobnego skarbca. Kiedy legionistom udało się to w sezonie 2016/2017, zarobili aż 28 mln euro (27,2 mln euro w Lidze Mistrzów plus 0,8 mln za 1/16 finału Ligi Europy). Czyli niemal trzy razy więcej niż teraz.

Autokar Legii Warszawa / AFP

Jesus Imaz (Jagiellonia) / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP