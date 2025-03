Dzięki temu Polka zapewniła sobie trzecie bezpośrednie starcie ze swoją dobrą przyjaciółką - Jessicą Pegulą. Finalistka US Open 2024 dotarła do Kalifornii opromieniona tytułem, jaki zdobyła w ubiegłym tygodniu podczas turnieju WTA 250 w Austin . Dotychczas Linette nie wygrała jeszcze jednego seta w potyczkach z Pegulą. Tej nocy była okazja to zmienić, chociaż zadanie znów wydawało się bardzo trudne ze względy na niezłą dyspozycję tenisistki z USA.

Jessica Pegula lepsza od Magdy Linette. Polka kończy turniej WTA 1000 w Indian Wells na drugiej rundzie

W kolejnych minutach Magda znów ruszyła do odrabiania strat, korzystając z błędów przeciwniczki. Po sześciu gemach Polce znów udało się wyrównać stan rywalizacji. 33-latka miała jednak problem, by wyjść na prowadzenie. Co pojawiła się ku temu szansa, to za chwilę finalistka US Open 2024 ponownie znajdowała się z przodu. Break w trakcie siódmego rozdania okazał się kluczowy dla losów całej rywalizacji. Do końca partii obie utrzymywały już swoje podania. Seta wygrała ta, która popełniła mniej błędów. Lepiej w tym rachunku wypadła Pegula. Na koniec mogła się cieszyć z wygranej premierowej odsłony 6:4.