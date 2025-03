Granerud wdał się w dyskusję z polskim kibicem. Chce rewolucji w skokach

MŚ w narciarstwie klasycznym. Kibice nie są zadowoleni z organizacji

" Mistrzostwa świata trwają prawie 2 tygodnie, wystarczająco długo, by mieć jakiś plan awaryjny na wypadek złych warunków, wystarczająco długo, by wyłonić mistrza/mistrzynię świata w obiektywnym, 2-seryjnym konkursie " - pisał na portalu X użytkownik tworzący profil inSJders, który skupia się na skokach narciarskich. Odpowiedzieć mu postanowił Halvor Egner Granerud.

Halvor Egner Granerud chce zmian

To, co dzieje się na tegorocznych mistrzostwach świata w kontekście skoków wzburzyło też krew Halvora Egnera Graneruda. Norweg nie mógł w nich wziąć udziału ze względu na kontuzję kolana, której nabawił się w lutym. Widać jednak, że gdyby mógł, spróbowałby zmienić formułę konkursów mistrzowskich.

"Chciałbym, żeby mistrzostwa trwały przez dwa dni i składały się z czterech skoków. I tak mamy dzień na kwalifikacje. Każdy powinien dostać się do pierwszej serii. Do drugiej powinno przejść 30-40 skoczków. Niech zrobią to innym i większym niż pozostałe zawody" - tłumaczył skoczek. Później wyjaśnił, że chodzi mu o tak właściwie jeden dodatkowy skok w każdym konkursie indywidualnym (łącznie byłoby ich wtedy cztery). "To jest to, czego chcę. Byłyby większe i trudniejsze, to wzmocniłoby mistrzostwa, jako coś innego względem zawodów Pucharu Świata" - podkreślił.