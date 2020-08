- Jeśli chcemy coś znaczyć, to musimy zacząć wygrywać takie mecze. Cel na LE? Każdy marzy, by zagrać w finale. Chcemy zajść jak najdalej - podkreśla Michał Probierz, trener "Pasów". W czwartek (godz. 19) jego piłkarze zagrają w Malmoe o awans do II rundy Ligi Europejskiej. Relacja w Interii.

Na przedmeczowej konferencji trener Michał Probierz pokusił się o pewne porównanie.

- Malmoe FF to bardzo doświadczony zespół, bardzo silny i prezentujący fizyczną piłkę. Zresztą szwedzkie drużyny generalnie opierają się na angielskim stylu - przyznał Probierz.

Nie ma większych wątpliwości, że to Szwedzi są faworytami spotkania, bo w ostatnich latach grali nie tylko w fazie grupowej Ligi Europejskiej, ale również Ligi Mistrzów.

- To bogaty klub z tradycjami, ale piłka nożna pisze różne scenariusze. Jeśli jednak chcemy coś znaczyć i gdzieś się dostać, to musimy zacząć wygrywać takie mecze. Nasz zespół jest młodszy, bardziej wybiegany. To może być atutem - uważa trener Cracovii.

Przewagą Malmoe jest nie tylko wartość sportowa, ale również własne boisko. Z powodu pandemii rozgrywane jest tylko jedno spotkania i wylosowano, że odbędzie się ono właśnie w Szwecji.

- Fajnie, że mamy okazję zagrać w takim meczu. Żałujemy tylko, że nie będzie rewanżu w Krakowie. Wówczas byłoby to bardzo ciekawe widowisko, ale szczęście sprzyjało Malmoe - przyznaje Probierz.

Mecze Malmoe na żywo obserwowali trenerzy, analitycy i skauci Cracovii. - Mamy więc dobrze oceniony ten zespół. Liczymy, że będzie to dobre widowisko ze szczęśliwym zakończeniem dla nas - zaznacza Probierz.

- Czy to będzie najtrudniejszy rywal z jakim zagram? Pracując w Grecji też miałem trudne spotkania, nasza liga też jest porównywalna. Szanujemy Malmoe, ale mamy też wiele pewności siebie. Cel na LE? Każdy marzy, by zagrać w finale. Chcemy w tych rozgrywkach zajść jak najdalej - dodaje szkoleniowiec.

Wiadomo, że w Szwecji nie zagra Kamil Pestka, który urazu nabawił się w ostatnim meczu z Pogonią Szczecin. Wszystko wskazuje na to, że obrońca Cracovii będzie musiał przejść operację. Oprócz tego krakowianie mają jeszcze sześć innych urazów.

- To zawsze jakieś utrudnienie, ale liczę na tych zawodników, których mam - zaznacza Probierz.

Mecz Malmoe - Cracovia w czwartek o godz. 19. Relacja w Interii.

