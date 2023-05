Nagły kłopot z igrzyskami olimpijskimi. Nieoczekiwana dymisja na szczycie

Chodzi o skargę do Krajowej Prokuratury Finansowej (PNF) w sprawie nadużycia zaufania przez zarząd CNOSF pod wodzą prezes Brigitte Henriques. CNOSF to właśnie francuski komitet olimpijski, odpowiedzialny za przygotowanie i organizację igrzysk w 2024 roku w Paryżu. "Podczas otwarcia zgromadzenia ogólnego CNOSF, które odbyło się w czwartek w Maison du Sport Francais, Brigitte Henriques ogłosiła swoją decyzję o ustąpieniu ze stanowiska prezes Francuskiego Komitetu Olimpijskiego" - napisano w oświadczeniu CNOSF.

Francuski komitet olimpijski w kryzysie

Brigitte Henriques pełniła funkcję szefowej od lipca 2021 roku i jej kadencja była pełna konfliktów np. z byłym sekretarzem generalnym Didierem Seminetem. Kiedy sytuacja pogorszyła się w ostatnich dniach, prezes złożyła dymisję, co przyjęto we Francji z uznaniem i zrozumieniem przed igrzyskami. Francuzi uważają, że nie będzie to rzutowało na przygotowania do igrzysk.