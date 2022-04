Iga Świątek - Jessica Pegula. 6-2, 7-5 (Skrót meczu) WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Po trwającym godzinę 50 minut półfinale w Miami Open Iga Świątek pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:2, 7:5 i awansowała do finału, turnieju WTA w Miami, gdzie już czeka na nią jej przyjaciółka Naomi Osaka.



- W drugim secie Jessica ewidentnie dała z siebie wszystko, trudno było wykończyć akcje. Grałam bardzo szybkie piłki, goniłam ją z rogu do rogu i wciąż ta piłka wracała, więc to było bardzo wymagające. Cieszę się, że w końcu się udało i serwisem w ostatnim gemie mogłam wypracować dużą przewagę — mówiła tuż po meczu Iga Świątek w rozmowie z Canal+ Sport.