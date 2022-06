Wielkie słowa Igi Światek do Ukraińców! Owacja dla Polki nie miała końca

Iga Świątek się nie zatrzymuje! W wielkim finale Rolanda Garrosa Polka pokonała 6:1, 6:3 Amerykankę Coco Gauff, drugi raz triumfując na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa .

Roland Garros. Iga Świątek wsparła pogrążoną w wojnie Ukrainę

Liderka rankingu WTA kolejny raz - jak to ma w zwyczaju - wystąpiła z przypiętą do czapki wstążką w barwach flagi Ukrainy. To jednak nie koniec, ponieważ w pomeczowej wypowiedzi z kortu Iga Świątek wsparła także naszych sąsiadów wypowiedzią, za którą dostała długą owację.

- Chcę na koniec powiedzieć coś do Ukraińców. Bądźcie silni. Wojna wciąż trwa - powiedziała Polka. - Od mojej przemowy w Doha przy każdym kolejnym turnieju mam nadzieję, że sytuacja będzie inna. Staram się wspierać Ukrainę. Do zobaczenia za rok - dodała, gdy ustały długie i donośne brawa.

Pokonując Coco Gauff, Iga Świątek zanotowała 35. zwycięstwo z rzędu. Dzięki temu pobiła fantastyczne osiągnięcie legendy kobiecego tenisa - Sereny Williams , która w XXI wieku wygrała jedno spotkanie mniej.