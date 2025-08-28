Kontuzja w urodziny. 6:0, a potem zwrot. To był cud. Historyczny triumf Świątek

Pierwszy mecz Igi Świątek na tegorocznym US Open? To była tylko formalność. Emiliana Arango robiła co mogła, by spróbować jakkolwiek przeciwstawić się Polce, ale w starciu z byłą liderką rankingu WTA była bez szans. Ostatecznie Kolumbijka ugrała tylko trzy gemy w całym spotkaniu, przegrywając 1:6, 2:6. Ale i tak była zadowolona z tego, że raszynianka nie "poczęstowała" jej specjalnością swojego zakładu - tenisowym "bajglem".

- Rekord Igi Świątek? Przepraszam, ale naprawdę mam to gdzieś. Jak już, to cieszę się tylko z tego, że nie udało się jej zaserwować mi bajgla, bo wiem, że lubi je rozdawać. Może więc następnym razem jak się spotkamy to będzie pamiętać, że będę gonić każdą piłkę, którą pośle w moją stronę - mówiła po zakończonym spotkaniu 24-latka.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie 66. w rankingu WTA Holenderka Suzan Lamens. Także w tym starciu Polka będzie zdecydowaną faworytką. Ba, wielu widzi ją w roli murowanej kandydatki do końcowego triumfu, choć sama zawodniczka jeszcze przed startem imprezy odcięła się od tego typu opinii.

- Szczerze mówiąc, uważam że nazywanie kogokolwiek faworytką nie ma sensu. Kobiecy tenis... nie powiedziałabym, że jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które ciągle utrzymują się na topie. Udowadniamy, że możemy grać dobrze przez cały sezon. Ale no właśnie, jest dużo zawodniczek, które świetnie się spisują i które mogą wygrać turniej - stwierdziła nasza reprezentantka.

Niezależnie jednak od okoliczności wygrana w najbliższym spotkaniu to z perspektywy Igi Świątek niemal "obowiązek". Ale bywały czasy, gdy to świetnie rokująca jeszcze wówczas Polka wychodziła na kort, chcąc sprawić niespodziankę. A największym wyzwaniem czasem wcale nie była dla niej klasa rywalki, lecz własne "słabości". W tym kontekście warto przytoczyć zwłaszcza jedno spotkanie w wykonaniu naszej tenisistki.

Urodzinowa kontuzja Igi Świątek. A potem zaskakujące sceny na korcie. Tak wyglądał Roland Garros w 2019 roku

Iga Świątek opowiedziała o nim w 2020 roku, siadając w programie "Mój pierwszy raz" na "Kanale Sportowym" naprzeciw Tomasza Smokowskiego, który poprosił ją o wskazanie meczu, który wygrała, choć "być może nie miała prawa".

Wydaje mi się, że z Monicą Puig na French Open w 2019 roku

Raszynianka zagrała wówczas w z portorykańską tenisistką w trzeciej rundzie wielkoszlemowych zmagań, po tym jak wcześniej odprawiła z kwitkiem reprezentantkę gospodarzy Selenę Janicijević oraz Chinkę Qiang Wang. A o kulisach tego, co wydarzyło się przy okazji tego spotkania, opowiedziała sama zainteresowana.

- Grałam ten mecz 1 czerwca. 31 maja, czyli w moje urodziny, zrobiłam sobie taką kontuzję, że nie mogłam zrobić skłonu. I zastanawiałam się, czy w ogóle wychodzić na kort. Skończyło się na tym, że wyszłam. Przegrałam pierwszego seta 0:6, bo za bardzo nie wiedziałam, czy opłaca mi się ryzykować, czy powinnam biegać i zaangażować się w ten mecz trochę bardziej - wyjawiła Iga Świątek.

Ostatecznie jednak Polka się nie poddała, a los hojnie wynagrodził ją za niezłomność ducha, którą się wykazała.

- Po secie pamiętam, że przyszła fizjo na kort. Poprosiłam ją, żeby zdjęła mi taping z pleców, bo trochę wyglądało to tak, że czułam, że mam plastry na plecach i przez to przypominałam sobie, że mnie bolą plecy. Bez tapingu wyszłam i zagrałam swój tenis. I kompletnie odwróciłam to niepowodzenie. Zaczęło mi wychodzić - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Smokowskim Iga Świątek.

Efekt? W drugiej partii Iga Świątek wyrównała stan rywalizacji w całym meczu, oddając Monice Puig trzy gemy. Podobnie było i w trzecim, decydującym secie, dzięki czemu to Iga Świątek - mimo problemów zdrowotnych - zapewniła sobie awans do czwartej rundy wielkoszlemowych zmagań. Trafiła w niej na Simonę Halep, która już nie dała jej szans, rozbijając naszą reprezentantkę w 45 minut 6:1, 6:0.

Wszyscy pamiętamy jednak, jak dalej potoczyła się historia. W kolejnym sezonie Iga Świątek powróciła do Paryża i dość niespodziewanie wyjechała ze stolicy Francji z tytułem, który później zdobyła jeszcze - jak dotąd - trzykrotnie, dzięki czemu stała się "królową Rolanda Garrosa". A teraz walczy o swój drugi w karierze triumf na kortach US Open.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek AFP

Iga Świątek podczas finału miksta na US Open Yuki IWAMURA East News