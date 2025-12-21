Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior wdarli się do FC Porto przebojem. Obydwaj świetnie odnaleźli się w realiach nowej ligi, a ich skuteczna dyspozycja defensywna jest nad wyraz doceniana przez fanów "Smoków".

Polacy już nie raz znajdowali się na ustach portugalskich mediów. Szczególnie w tej kwestii odznacza się Jan Bednarek, który mimo stosunkowo niedługiego stażu zdołał sięgnąć po kilka naprawdę istotnych wyróżnień indywidualnych. Jako defensywny kolektyw polscy obrońcy również są niezwykle cenieni za swój wkład w dotychczasowe rewelacyjne wyniki FC Porto.

Okazuje się jednak, że włodarze drużyny mieli jeszcze kilka poważnych planów względem formacji defensywnej. Ich skutek poznaliśmy 20 grudnia, kiedy to zespół oficjalnie poinformował o pozyskaniu niekwestionowanej legendy tej strefy boiska - Thiago Silvy. 41-letni brazylijski defensor oficjalnie zasili szeregi drużyny w styczniu 2026 roku, a więc 21 lat po swoim pierwszym dołączeniu do "Smoków". Z początkiem zbliżającego się roku Silva stanie się więc pełnoprawnym konkurentem Bednarka oraz Kiwiora.

Portugalczycy piszą o hierarchii w defensywie Porto. Polacy z "immunitetem"

Przyjście tak doświadczonego zawodnika spowodowało ekspresową falę spekulacji na temat obecnej pozycji Jakuba Kiwiora oraz Jana Bednarka. W przypadku tak poważnych ruchów kadrowych zmiany w hierarchii są bowiem nieuniknione. Istotną z punktu widzenia polskich fanów kwestię postanowili rozstrzygnąć dziennikarze portalu "publico.pt".

"Jaką rolę będzie pełnił Thiago Silva w FC Porto? Wydaje się oczywiste, że środkowy obrońca chce dostać szansę gry, aby móc wrócić do reprezentacji Brazylii i pojechać na Mistrzostwa Świata. W środku obrony Porto znajduje się zwarty duet, utworzony przez Bednarka i Kiwiora, z Prpiciem jako trzecią opcją i wszechstronnym Pablo Rosario, który zajmie tę pozycję w razie potrzeby - teoretycznie Thiago Silva będzie więc numerem 3 w hierarchii obrońców FC Porto" - piszą portugalscy dziennikarze.

Na korzyść polskich defensorów przemawiają dwa mocne argumenty. Bednarek i Kiwior są znacznie młodszymi zawodnikami, co pozwala im na dużo dłuższe przebywanie na boisku oraz notowanie stałego progresu. Prawa do gry Polaków bronią również historyczne rezultaty osiągane obecnie przez Porto. Z tego też względu ich pozycja w drużynie wydaje się na ten moment niezachwiana.

Jakub Kiwior pomógł FC Porto w zachowaniu czystego konta w szlagierze portugalskiej ekstraklasy z Benfiką Miguel Angelo Pereira/Associated Press/East News East News

Jan Bednarek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Thiago Silva ADRIAN DENNIS / AFP AFP

