Wcale nie mistrzostwo świata. 14-letni Michał Szubarczyk dokonał już wyboru
Za trzy tygodnie Michał Szubarczyk skończy 15 lat - w zawodowym sporcie jest fenomenem, jakich dotąd było niewiele. Choćby dlatego, że w sporcie wymagającym sporej praktyki i doświadczenia, czyli snookerze, już znalazł się wśród 128 zawodowców. Mało tego, kilka tygodni temu wywalczył tytuł mistrza świata amatorów, pokonując graczy kilkakrotnie starszych od siebie. Wydawać by się mogło, że to jego największe osiągnięcie. Nic bardziej mylnego, właśnie dokonał oceny.
Snooker nie jest sportem numer jeden, dwa ani trzy w Polsce - i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Ma jednak szansę, by za kilka lat znaleźć się dość wysoko w rankingu popularności. Także i dlatego, że mecze w największych turniejach World Snooker Tour są od lat transmitowane. A wielu fanów sportu kojarzy nazwiska Ronniego O'Sullivana, Johna Higginsa czy Jimmy'ego White'a.
Wszystko za sprawą m.in. Michała Szubarczyka - nastolatka z Lublina, który przebojem wdarł się do grona zawodowców. A tych jest tylko 128. Choć możliwe, że nie tylko jego, choć dzięki swojemu wiekowi, popularnością zaczyna zdecydowanie dominować nad rodakami znajdującymi się w Main Tourze. A po raz pierwszy w historii mamy w tym gronie aż trzech snookerzystów: także Antoniego Kowalskiego i Mateusza Baranowskiego.
Michał Szubarczyk dokonał oceny swoich największych sukcesów. Mistrzostwo świata jednak nie jest na szczycie
Szubarczyk snookerem zainteresował się jako sześciolatek - za sprawą rodziców. Tata jest dziś instruktorem, choć cały czas poświęca raczej opiece rodzicielsko-szkoleniowej nad synem, mama zaś sędziuje spotkania. Jako 13-latek zdobył jesienią zeszłego roku mistrzostwo świata do lat 21, bądąc najmłodszym w historii. Dorzucił tytuły mistrza Polski w trzech kategoriach wiekowych, a później takze i ten seniorski w formule Shoot Out.
Ten rok jest jednak absolutnie wyjątkowy - i śmiało można powiedzieć, że przełomowy. Wiosną w Antalyi zdobył złote medale mistrzostw Europy do lat 16 i 18, a później zagrał też w formule open. Dotarł do finału, a że jego rywal w walce o złoto Liam Highfield miał już zapewnioną przepustkę do Main Touru, 14-latek tym samym też ją zdobył, bez względu na wynik. Zgodę musieli jeszcze wyrazić rodzice, to nastąpiło w kwietniu.
I tak Michał znalazł się w snookerowej elicie, zdążył w niej już ograć legendarnego Jimmy'ego White'a w eliminacjach UK Championship czy niezłego Anglika Martina O'Donella w drodze do Xi'an Grand Prix. Głośno w listopadzie zrobiło się także o tytule mistrza świata amatorów International Billiards & Snooker Federation - w finale w Dosze pokonał starszego o 18 lat Aliego Alobaidliego.
I wydawać by się mogło, że to właśnie największy sukces młodego gracza z Lublina. A tymczasem sam Michał uważa, że jest inaczej.
- Najważniejsze było wicemistrzostwo Europy w Antalyi - mówił w programie Kanału Zero w rozmowie z Marcinem "WuWunio" Sprusińskim i Krzysztofem Pieszko. - Faktem jest, że tam wygrałem mistrzostwo świata, zdobyłem tytuł, ale nie miało to takiego znaczenia jak ten finał w Antalyi - mówił w piątek Michał Szubarczyk.
Zawodnik z Lublina ocenił, że część starszych rywali czuje dodatkową presję, stając z nim przy stole. Bo jednak przegrana z 14-latkiem może być odbierana jako coś wstydliwego. - Czują, że muszą wygrać. A presja u mnie? Nie, mi to nawet pomaga, bo prawie do wszystkich spotkań podchodzę z nastawieniem, że mogę, ale nie muszę - mówi.
Michał nie ukrywa, że gdy jest na zawodach Main Touru, ogląda inne spotkania, jeśli tylko pozwala na to sytuacja. I uważa, że to właśnie teraz jest najlepszy czas na skok jakościowy w umiejętnościach.
Łatwiej wszystko przychodzi, gdy jest się nastolatkiem. W pewnym momencie to przestanie samo przychodzić, dojdą inne rzeczy dookoła. I jako dorosły będę się musiał nimi zajmować
Do jakiego wieku można grać w snookera? Kończący już powoli karierę profesjonalisty Jimmy White ma 63 lata, Ronnie O'Sullivan i John Higgins - równe 50.
Lider światowego rankingu Judd Trump ma 36 lat, wicelider Kyren Wilson 33, a trzeci w klasyfikacji Austrlijczyk Neil Robertson - 43. - Pięćdziesiątka to już schyłek kariery, dziś najwięcej do powiedzenia mają ci 30-, 40-letni - mówił Kamil Szubarczyk, tata Kamila. A Michał czuje, że nie dostanie już szansy rywalizacji ze swoim idolem O'Sullivanem. - Bo on prawie nie gra już w tych turniejach - mówi.
14-latek wróci do stołu już 5 stycznia - zagra w eliminacjach German Masters.