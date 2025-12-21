Snooker nie jest sportem numer jeden, dwa ani trzy w Polsce - i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Ma jednak szansę, by za kilka lat znaleźć się dość wysoko w rankingu popularności. Także i dlatego, że mecze w największych turniejach World Snooker Tour są od lat transmitowane. A wielu fanów sportu kojarzy nazwiska Ronniego O'Sullivana, Johna Higginsa czy Jimmy'ego White'a.

Wszystko za sprawą m.in. Michała Szubarczyka - nastolatka z Lublina, który przebojem wdarł się do grona zawodowców. A tych jest tylko 128. Choć możliwe, że nie tylko jego, choć dzięki swojemu wiekowi, popularnością zaczyna zdecydowanie dominować nad rodakami znajdującymi się w Main Tourze. A po raz pierwszy w historii mamy w tym gronie aż trzech snookerzystów: także Antoniego Kowalskiego i Mateusza Baranowskiego.

Michał Szubarczyk dokonał oceny swoich największych sukcesów. Mistrzostwo świata jednak nie jest na szczycie

Szubarczyk snookerem zainteresował się jako sześciolatek - za sprawą rodziców. Tata jest dziś instruktorem, choć cały czas poświęca raczej opiece rodzicielsko-szkoleniowej nad synem, mama zaś sędziuje spotkania. Jako 13-latek zdobył jesienią zeszłego roku mistrzostwo świata do lat 21, bądąc najmłodszym w historii. Dorzucił tytuły mistrza Polski w trzech kategoriach wiekowych, a później takze i ten seniorski w formule Shoot Out.

Ten rok jest jednak absolutnie wyjątkowy - i śmiało można powiedzieć, że przełomowy. Wiosną w Antalyi zdobył złote medale mistrzostw Europy do lat 16 i 18, a później zagrał też w formule open. Dotarł do finału, a że jego rywal w walce o złoto Liam Highfield miał już zapewnioną przepustkę do Main Touru, 14-latek tym samym też ją zdobył, bez względu na wynik. Zgodę musieli jeszcze wyrazić rodzice, to nastąpiło w kwietniu.

I tak Michał znalazł się w snookerowej elicie, zdążył w niej już ograć legendarnego Jimmy'ego White'a w eliminacjach UK Championship czy niezłego Anglika Martina O'Donella w drodze do Xi'an Grand Prix. Głośno w listopadzie zrobiło się także o tytule mistrza świata amatorów International Billiards & Snooker Federation - w finale w Dosze pokonał starszego o 18 lat Aliego Alobaidliego.

I wydawać by się mogło, że to właśnie największy sukces młodego gracza z Lublina. A tymczasem sam Michał uważa, że jest inaczej.

- Najważniejsze było wicemistrzostwo Europy w Antalyi - mówił w programie Kanału Zero w rozmowie z Marcinem "WuWunio" Sprusińskim i Krzysztofem Pieszko. - Faktem jest, że tam wygrałem mistrzostwo świata, zdobyłem tytuł, ale nie miało to takiego znaczenia jak ten finał w Antalyi - mówił w piątek Michał Szubarczyk.

Zawodnik z Lublina ocenił, że część starszych rywali czuje dodatkową presję, stając z nim przy stole. Bo jednak przegrana z 14-latkiem może być odbierana jako coś wstydliwego. - Czują, że muszą wygrać. A presja u mnie? Nie, mi to nawet pomaga, bo prawie do wszystkich spotkań podchodzę z nastawieniem, że mogę, ale nie muszę - mówi.

Michał nie ukrywa, że gdy jest na zawodach Main Touru, ogląda inne spotkania, jeśli tylko pozwala na to sytuacja. I uważa, że to właśnie teraz jest najlepszy czas na skok jakościowy w umiejętnościach.

Łatwiej wszystko przychodzi, gdy jest się nastolatkiem. W pewnym momencie to przestanie samo przychodzić, dojdą inne rzeczy dookoła. I jako dorosły będę się musiał nimi zajmować

Do jakiego wieku można grać w snookera? Kończący już powoli karierę profesjonalisty Jimmy White ma 63 lata, Ronnie O'Sullivan i John Higgins - równe 50.

Lider światowego rankingu Judd Trump ma 36 lat, wicelider Kyren Wilson 33, a trzeci w klasyfikacji Austrlijczyk Neil Robertson - 43. - Pięćdziesiątka to już schyłek kariery, dziś najwięcej do powiedzenia mają ci 30-, 40-letni - mówił Kamil Szubarczyk, tata Kamila. A Michał czuje, że nie dostanie już szansy rywalizacji ze swoim idolem O'Sullivanem. - Bo on prawie nie gra już w tych turniejach - mówi.

14-latek wróci do stołu już 5 stycznia - zagra w eliminacjach German Masters.

