Artur Boruc to jeden z najwybitniejszych polskich bramkarzy w historii piłki nożnej, znany zarówno z niezwykłych umiejętności, jak i barwnej osobowości. Na swoim koncie ma lata gry w takich klubach jak Legia Warszawa, Celtic Glasgow, Fiorentina, Southampton czy AFC Bournemouth, a także ponad 60 występów w reprezentacji Polski, w tym udział w mistrzostwach świata i Europy. Boruc na brak emocji nie mógł narzekać również poza boiskiem - w ciągu kariery był zaangażowany w liczne spory prawne i rozprawy sądowe, które często znajdowały szerokie odbicie w mediach. Po zakończeniu kariery sportowej bramkarz przeszedł na sportową emeryturę, ale nie zniknął całkowicie ze świata piłki. Wraz z Łukaszem Fabiańskim i Wojciechem Kowalewskim rozpoczął nowy projekt sportowy, w którym łączy doświadczenie i wiedzę byłych reprezentantów Polski, tworząc platformę dla pasjonatów futbolu i młodych talentów.

Właśnie o wspólnym projekcie Artur Boruc opowiedział w "Hejt Parku" na Kanale Sportowym. Były bramkarz Legii Warszawa ujawnił, jak dokładnie wyglądać będzie współpraca z innymi wybitnymi polskimi golkiperami. Adam Sławiński i Marcin Borzęcki nie ograniczali się jednak do pytań związanych z GoalKeepers Federation. W trakcie programu padło pytanie m.in. o przyjaźnie, jakie Boruc nawiązał na boisku. Panowie chcieli wiedzieć, czy takowe przyjaźnie w ogóle były przez bramkarza budowane i czy przetrwały one po przejściu 45-latka na sportową emeryturę. Na odpowiedź piłkarza nie trzeba było wcale długo czekać.

"Może nie do końca. Ja też w trakcie kariery jakoś nie przywiązywałem dużej wagi do tych przyjaźni. Jedyna chyba przyjaźń dłuższa taka była z Michałem Żewłakowem. Poza tym resztą szatnia piłkarska, piłkarze, ja - nie jestem odpowiednią osobą chyba do wielkich przyjaźni. Z resztą w momencie, kiedy jeszcze grałem w piłkę, to nie była osoba, z którą chciałbym się zaprzyjaźnić. Tak po prostu" - stwierdził krótko.

