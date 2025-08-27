Rekord Świątek, ale co stało się potem. Aż zawrzało. "Leciały grube przekleństwa"

Iga Świątek udanie rozpoczęła swoją podróż przez drabinkę tegorocznej edycji US Open. W poniedziałkowym meczu pierwszej rundy polska tenisistka pewnie pokonała w dwóch setach (6:1: 6:2) Kolumbijkę Emilianę Arango, a ich mecz trwał niemal równo godzinę.

Po zapewnieniu sobie awansu do drugiej rundy Iga Świątek w trakcie wywiadu na korcie dołączyła się do chóru swoich koleżanek krytykujących piłki, którymi zawodniczki są zmuszone grać nie tylko na kortach US Open, ale i podczas US Swing.

- Piłki są takie same jak co roku. W Cincinnati zachowywały się trochę normalniej. Może dlatego, że było wilgotno, powietrze też było trochę gęstsze. Tutaj faktycznie piłka potrafi lecieć bez kontroli. Już wiele razy zawodniczki o tym mówiły, że mamy inne piłki niż mężczyźni. Myślę, że dopóki się one nie zmienią, to takie głosy zawsze będą, co roku - tłumaczyła nasza była liderka rankingu WTA.

Gorąco na konferencji Arango po meczu ze Świątek. "Leciały grube przekleństwa"

Gorąco zrobiło się jednak dopiero podczas konferencji prasowej Emiliany Arango, gdzie - wedle relacji pracującego dla Polskiej Agencji Prasowej w Nowym Jorku Tomasza Moczerniuka - "leciały grube przekleństwa".

Kolumbijska tenisistka podczas spotkania z mediami bez gryzienia się w język opowiadała między innymi o tym, jak wyglądał jej plan na starcie z Igą Świątek.

- Mój poranny plan był taki, żeby zmuszać ją do wymian. Ale w pewnym momencie znudziło mi się oglądanie, jak mija mnie piłka po jej kolejnym winnerze i pomyślałam sobie: "K... idź na całość. Kogo to będzie obchodzić jak coś sknocisz?". I przez moment dzięki temu grałam nieco lepiej. Gdybym więc miała zagrać to spotkanie raz jeszcze od nowa, to powiedziałabym sobie: "Pieprz to i po prostu wal z całej siły". Innego planu na nią nie można mieć, bo ona i tak będzie dominować i kolekcjonować winnery - cytuje jej wypowiedź PAP.

Emiliana Arango w wymownych słowach odniosła się także do rekordu, który dzięki wygranej ustanowiła Iga Świątek, poprawiając wynik Moniki Seles w liczbie wygranych meczów otwarcia na turniejach WTA.

Zamiast pogratulować Polce tego osiągnięcia, wyraziła jednak radość z tego, że sama uniknęła tenisowego "bajgla", czyli porażki 0:6 w pojedynczym secie.

Przepraszam, ale naprawdę mam to gdzieś. Jak już, to cieszę się tylko z tego, że nie udało się jej zaserwować mi bajgla, bo wiem, że lubi je rozdawać. Może więc następnym razem jak się spotkamy to będzie pamiętać, że będę gonić każdą piłkę, którą pośle w moją stronę

Potrafiła jednak także wprost skomplementować Igę Świątek, przypominając przy okazji ich starcia z 2017 roku z juniorskiego Rolanda Garrosa. - To coś nieprawdopodobnego. To sprawia, że czuję się trochę staro, choć przecież jestem młoda. Tyle rzeczy się wydarzyło od tamtej pory! Z tamtego meczu pamiętam, że kilka razy był przerywany przez deszcz - ach, ta paryska pogoda! - oraz to, że ona już wtedy była niesamowita. Byłam strasznie zła po porażce, ale mój trener powiedział: "Co się martwisz? Ona już niedługo wygra tu seniorskiego szlema!" No i kiedy w 2020 faktycznie tak się stało, przypomniał mi tę rozmowę. Pamiętam także, że już wtedy była mocna mentalnie. A dziś jej poziom koncentracji to w ogóle kosmos - powiedziała Emiliana Arango.

