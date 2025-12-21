Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Lewandowski skreślony, zamieszanie w Barcelonie. Padł sensacyjny kierunek

Jakub Rzeźnicki

Coraz więcej wskazuje na to, że Robert Lewandowski latem odejdzie z Barcelony. Powiększa się grono dziennikarzy wskazujących, że Polak został już skreślony, a klub postawi całkowicie na Ferrana Torresa. "Duma Katalonii" otrzymuje coraz więcej zapytań o Polaka, a w ostatnich dniach padł prawdziwie sensacyny kierunek. Mowa o Serie A, lecz nie przenosinach do AC Milan, jak niedawno spekulowano.

Piłkarz w stroju FC Barcelony podczas meczu, w tle okrągłe wstawienie z rozmową zawodnika i trenera w sportowym otoczeniu.
Robert Lewandowski i Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / Jose Manuel Alvarez Rey/Getty ImagesAFP

Ostatnie decyzje kadrowe Hansiego Flicka dają coraz więcej odpowiedzi na pytanie, czy Robert Lewandowski pozostanie w Barcelonie. Rola Polaka stopniowo maleje, a pierwszym wyborem trenera jest obecnie będący w całkiem niezłej dyspozycji strzeleckiej Ferran Torres.

Lewandowski traci na znaczeniu w Barcelonie. Nici z nowego kontraktu?

Sytuację "Lewego", którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu monitoruje wiele zainteresowanych nim klubów. W kolejce ustawić się miały m.in. AC Milan, a także drużyny z MLS na czele z Chicago Fire. Stany Zjednoczone to dla 37-latka dużo atrajcyjniejszy kierunek aniżeli Arabia Saudyjska, gdzie nie planuje się przenosić.

Czasu na ewentualne przedłużenie kontraktu pozostało coraz mniej, choć kapitan reprezentacji Polski nie traci nadziei, że FC Barcelona zaoferuje mu nową umowę. Gotowy jest w tym celu mocno zredukować swoje zarobki, a nawet zaakceptować rolę rezerwowego. 

Hajto o Legii: Szanujmy się i nie bierzmy szóstego garnituru z zagranicyPolsat Sport

Lewandowski jednak trafi do Serie A? Padł nowy kierunek

Najmocniej łączono go z przenosinami do Milanu, choć zdaniem Daniela Foseki lepszym kierunkiem dla niego byłby Turyn. Były gracz Juventusu w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" podkreślił, że widziałby Polaka w szeregach "Starej Damy".

    Gdybym był na miejscu Juventusu, pomyślałbym o sprowadzeniu Lewandowskiego na zasadzie wolnego transferu. To mógłby być transfer w stylu Modricia. W ostatniej dekadzie "Lewy" jest na absolutnym topie. Instynktu strzeleckiego nie traci nawet w wieku 37–38 lat
    stwierdził Urugwajczyk

    Obecnie ciężar strzelania bramek spoczywa głównie na barkach Dusana Vlahovicia. Serb jednak rozczarowuje, a w konsekwencji zainteresowanie jego osobą straciła Barcelona. Jeszcze jakiś czas temu brała pod uwagę jego transfer.

    Mężczyzna w sportowym stroju piłkarskim z logiem sponsora na piersi składa dłonie jakby dziękując lub pozdrawiając, tło w kolorze bordowym.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Zawodnicy drużyny piłkarskiej Juventus celebrują wspólnie na boisku po zdobyciu bramki, ubrani w czarno-białe stroje z widocznymi numerami i nazwiskami, otoczeni kibicami na trybunach.
    Piłkarze JuventusuISABELLA BONOTTOAFP
    Piłkarz w niebiesko-bordowej koszulce i trener prowadzą rozmowę przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna publiczność na trybunach.
    Robert Lewandowski i Hansi FlickBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl

