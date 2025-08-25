Na pierwszy mecz Igi Świątek podczas tegorocznego US Open będziemy musieli poczekać do wtorkowego wieczoru. Polka ma już jednak za sobą pierwszy "występ" na nowojorskim kompleksie - na razie w sali konferencyjnej, gdzie spotkała się z przedstawicielami mediów przed swoją inauguracją ostatniej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie.

Nasza reprezentantka przystępuje do US Open w znakomitej formie, którą potwierdziła ostatnio w Cincinnati, pierwszy raz w karierze wygrywając tamtejszy turniej WTA 1000. Później błysnęła także już na obiektach kompleksu Flushing Meadows, docierając z Casperem Ruudem aż do finału rywalizacji w mikście. Twarde korty w ostatnim czasie ewidentnie jej służą.

Nie dziwi więc, że Iga Świątek rozpatrywana jest przez wielu jako główna faworytka imprezy, którą przecież wygrała już raz - w 2022 roku. Teraz w roli pretendentki numer jeden postrzega ją choćby portal Tennis365.com, stawiając Polkę nad Aryną Sabalenką, Coco Gauff, Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys, których akcje także stoją wysoko.

Iga Świątek główną faworytką US Open? Polka zabrała głos

Jak w roli faworytki widzi się sama Iga Świątek? O to nasza była liderka rankingu WTA została zapytana w trakcie wspomnianej konferencji prasowej. Natychmiast jednak zaprotestowała, twierdząc, że nie sposób wyłonić z całej stawki jedną murowaną kandydatkę do triumfu w US Open.

Szczerze mówiąc, uważam że nazywanie kogokolwiek faworytką nie ma sensu. Kobiecy tenis... nie powiedziałabym, że jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które ciągle utrzymują się na topie. Udowadniamy, że możemy grać dobrze przez cały sezon. Ale no właśnie, jest dużo zawodniczek, które świetnie się spisują i które mogą wygrać turniej

Ale przy tym zapewniła, że presja oczekiwań, która nieustannie jej towarzyszy, nie robi już na niej większego wrażenia. - Przyzwyczaiłam się do oczekiwań. Po wygraniu tak wielu trofeów one zawsze będą się pojawiać. Więc nie ma to dla mnie znaczenia - zadeklarowała raszynianka.

Premierową rywalką Igi Świątek podczas tegorocznego US Open będzie Kolumbijka Emiliana Arango. W przypadku wygranej 24-latka zmierzy się w drugiej rundzie z Holenderką Suzan Lamens lub 18-letnią reprezentantką Stanów Zjednoczonych Valerie Glozman.

