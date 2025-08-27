Niezwykła wiadomość dla Świątek na US Open. Hit. Lewandowski w roli głównej

Iga Świątek - po wygranej w Cincinnati - to jedna z głównych faworytek tegorocznego US Open. Polka udanie rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z nowojorskimi kortami, nie dając w pierwszej rundzie żadnych szans Kolumbijce Emilianie Arango. Raszynianka wygrała w nieco ponad godzinę 6:1, 6:2 i awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z holenderską tenisistką Suzan Lamens.

Byłą liderkę rankingu WTA miał okazję zobaczyć już w akcji - lecz nie w trakcie spotkania, a na treningu - Janusz Michalik, 44-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych, a obecnie ekspert telewizyjny współpracujący z ESPN, który po raz pierwszy postanowił wybrać się na nowojorskie korty. Jak jego zdaniem spisywała się na korcie Iga Świątek?

- Doskonale. Pierwszy raz coś takiego przeżywam, że można być dwa, trzy metry od światowej sławy tenisa. Jeśli chodzi o siłę, to jej partner treningowy Tomasz Moczek walił jej takie petardy, a ona bez niczego dawała sobie z tym radę. Później oglądałem zwycięski mecz Magdaleny Fręch i zauważyłem, że różnica pod tym względem była ogromna. Niebo i ziemia - stwierdził.

Iga Świątek lepsza niż Robert Lewandowski? Jednoznaczny werdykt Janusza Michalika

Janusz Michalik przyznał przy okazji, że mimo natłoku obowiązków piłkarskich, zawsze znajduje czas na mecze Igi Świątek, którą nazwał wprost najlepszym polskim sportowcem wszechczasów.

Teraz natomiast znajdą się tacy, którzy ośmielą się skrytykować Igę. Wiem na czym to polega, bo też często krytykuję piłkarzy, ale kiedy ona miała słabszy okres to nie mogłem się na to zdobyć. Mówię to dlatego, że zdaję sobie sprawę, że w jej przypadku mamy do czynienia z najlepszym sportowcem wszech czasów w Polsce. Trzeba o tym pamiętać

A dopytany o to, czy 24-latka rzeczywiście jest lepsza nawet od Roberta Lewandowskiego, dodał: - Wiadomo, że tenis cieszy się w Polsce mniejszą popularnością niż piłka, którą kochamy i która jest naszym sportem narodowym. Lewy też sporo wygrał, strzelił mnóstwo goli. Ale ona grając w pojedynkę już okazała się najlepsza we French Open, na US Open i Wimbledonie. Kiedy skończy karierę, to będzie miała tych triumfów dużo więcej. Jest tak dobra, że wygranie takiego Cincinnati Open nie robi na nas wrażenia. Dla mnie to jest coś niemożliwego. Jest ikoną sportu. Każdy, kto lubi sport wie kim jest Iga Świątek.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku LEV RADIN AFP

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP