Niezwykła wiadomość dla Świątek na US Open. Hit. Lewandowski w roli głównej

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek ma już za sobą premierowy mecz na ostatnim w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym - US Open. Polska tenisistka na dobry początek pewnie ograła w dwóch setach (6:1, 6:2) reprezentantkę Kolumbii - Emilianę Arango. Pokaz jej umiejętności miał okazję obserwować z bliska na treningu Janusz Michalik - były piłkarz, a obecnie znany ekspert, który wydał jasny werdykt w sprawie raszynianki oraz Roberta Lewandowskiego, wybierając najlepszego polskiego sportowca wszechczasów.

Piłkarz FC Barcelona i reprezentacji Polski Robert Lewandowski oraz liderka rankingu WTA - Iga Świątek
Piłkarz FC Barcelona i reprezentacji Polski Robert Lewandowski oraz liderka rankingu WTA - Iga ŚwiątekDAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP / William WEST / AFPAFP

Iga Świątek - po wygranej w Cincinnati - to jedna z głównych faworytek tegorocznego US Open. Polka udanie rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z nowojorskimi kortami, nie dając w pierwszej rundzie żadnych szans Kolumbijce Emilianie Arango. Raszynianka wygrała w nieco ponad godzinę 6:1, 6:2 i awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z holenderską tenisistką Suzan Lamens.

    Byłą liderkę rankingu WTA miał okazję zobaczyć już w akcji - lecz nie w trakcie spotkania, a na treningu - Janusz Michalik, 44-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych, a obecnie ekspert telewizyjny współpracujący z ESPN, który po raz pierwszy postanowił wybrać się na nowojorskie korty. Jak jego zdaniem spisywała się na korcie Iga Świątek?

    - Doskonale. Pierwszy raz coś takiego przeżywam, że można być dwa, trzy metry od światowej sławy tenisa. Jeśli chodzi o siłę, to jej partner treningowy Tomasz Moczek walił jej takie petardy, a ona bez niczego dawała sobie z tym radę. Później oglądałem zwycięski mecz Magdaleny Fręch i zauważyłem, że różnica pod tym względem była ogromna. Niebo i ziemia - stwierdził.

    Iga Świątek lepsza niż Robert Lewandowski? Jednoznaczny werdykt Janusza Michalika

    Janusz Michalik przyznał przy okazji, że mimo natłoku obowiązków piłkarskich, zawsze znajduje czas na mecze Igi Świątek, którą nazwał wprost najlepszym polskim sportowcem wszechczasów.

     Teraz natomiast znajdą się tacy, którzy ośmielą się skrytykować Igę. Wiem na czym to polega, bo też często krytykuję piłkarzy, ale kiedy ona miała słabszy okres to nie mogłem się na to zdobyć. Mówię to dlatego, że zdaję sobie sprawę, że w jej przypadku mamy do czynienia z najlepszym sportowcem wszech czasów w Polsce. Trzeba o tym pamiętać
    powiedział Janusz Michalik

    A dopytany o to, czy 24-latka rzeczywiście jest lepsza nawet od Roberta Lewandowskiego, dodał: - Wiadomo, że tenis cieszy się w Polsce mniejszą popularnością niż piłka, którą kochamy i która jest naszym sportem narodowym. Lewy też sporo wygrał, strzelił mnóstwo goli. Ale ona grając w pojedynkę już okazała się najlepsza we French Open, na US Open i Wimbledonie. Kiedy skończy karierę, to będzie miała tych triumfów dużo więcej. Jest tak dobra, że wygranie takiego Cincinnati Open nie robi na nas wrażenia. Dla mnie to jest coś niemożliwego. Jest ikoną sportu. Każdy, kto lubi sport wie kim jest Iga Świątek.

      US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
      Młoda kobieta ubrana w biały sportowy strój i czapkę z daszkiem, z poważnym i skupionym wyrazem twarzy, trzyma złożone dłonie przed sobą; w tle widoczna czerwona flaga oraz sylwetki innych osób.
      Iga Świątek wygrała US Open w 2022 rokuLEV RADINAFP
      Tenisistka ubrana w sportowy strój, trzymająca w ręku piłkę tenisową, stoi na niebieskim korcie podczas meczu; intensywne światło słoneczne oraz czapka z daszkiem chroniąca przed słońcem.
      Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP

