Koszmarny wypadek mistrza świata. Poważny uraz, są nowe informacje

Szymon Makowski

Nieprawdopodobny pech dopadł Chrisa Holdera. Australijczyk w trakcie zawodów w swojej ojczyźnie brał udział w bardzo groźnej kraksie. W wyniki wypadku złamał trzy żebra i obił płuco. To złe wieści dla drużyny Moonfin Malesy Ostrów, która dopiero co mierzyła się z plagą kontuzji. Trener Tomasz Bajerski przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Holdera.

Dwóch mężczyzn związanych ze sportem motorowym, jeden w odzieży sportowej z logotypami sponsorów, drugi w czapce i czerwonym stroju, widoczny w okręgu umieszczonym w lewym górnym rogu kadru.
Tomasz Bajerski informuje o stanie zdrowia Chrisa HolderaTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W klubie z Ostrowa mieli nadzieję, że wszystko co najgorsze już dawno za nimi. W zeszłym sezonie wiele nie brakowało, a przez plagę urazów spadliby do Krajowej Ligi Żużlowej. I choć skład uległ drastycznej zmianie, pech ich nie opuścił.

Poważna kontuzja Holdera. Bajerski przekazał nowe informacje

Sezon w Europie od dłuższego czasu jest zakończony, ale w Australii dopiero się rozkręca. Chris Holder w trakcie memoriału Ashleya Jonesa w Albury brał udział w groźnym wypadku. Pierwsze informacje mówiły o złamanym obojczyku, ale finalnie doszło do złamania trzech żeber. Poza tym były mistrz świata obił płuco i doznał licznych stłuczeń.

Dla Holdera to kolejny wypadek, w którym doznaje urazu. Klub z Ostrowa powiadomił kibiców o jego aktualnym stanie zdrowia. - Chris czuje się bardzo dobrze i już wrócił do domu. Wszystko funkcjonuje normalnie, choć musi jeszcze poczekać dwa-trzy tygodnie, zanim wznowi treningi. Możemy być spokojni o jego formę - wyjaśnia trener Tomasz Bajerski w mediach klubowych.

Holder ma być liderem Ostrowa

Przypomnijmy, że 38-latek obok Taia Woffindena i Gleba Czugunowa ma być liderem drużyny. Ostrowianie w teorii są trzecią siłą ligi, ale przy odpowiedniej dyspozycji mogą nawet wejść do gry o awans. Ostatni raz ta sztuka udała się w 2021 roku. Sezon w PGE Ekstralidze był jednak katastrofą, więc klub nadal ma coś do udowodnienia.

Sezony Holdera w Ostrowie były nad wyraz udane. Pierwszy miał miejsce w roku 2022, a drugi w 2024. W Ekstralidze nawiązał wówczas do najlepszych lat w karierze, notując niecałą średnią dwóch punktów na wyścig. Dwa lata później był piątym najskuteczniejszym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi. Było to jednak zbyt mało, by zespół mógł myśleć o finale.

Chris Holder, nowy zawodnik INNPRO ROW-u Rybnik.
Chris HolderPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
trener Tomasz Bajerski
trener Tomasz BajerskiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Chris Holder
Chris HolderŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
