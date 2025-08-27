Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gorąco między Nawrockim i Tuskiem. I nagle takie słowa. Porównał premiera do Igi Świątek

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W Pałacu Prezydenckim doszło dziś do pierwszego posiedzenia Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas części jawnej - która znacząco się przedłużyła względem pierwotnych planów - głos zabrała nie tylko głowa naszego państwa, ale premier Donald Tusk. Wystąpienie szefa rządu natychmiast skomentował w sieci Zbigniew Hołdys, który porównał Donalda Tuska... do błyszczącej na korcie Igi Świątek.

Na zdjęciu premier RP Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki oraz polska tenisistka Iga Świątek
Na zdjęciu premier RP Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki oraz polska tenisistka Iga ŚwiątekJACEK DOMINSKI/REPORTER / Zhao Dingzhe/Xinhua News/East NewsEast News

W środę po godzinie 9:00 w centrum medialnej uwagi znalazł się Pałac Prezydencki, w którym doszło do posiedzenia Rady Gabinetowej. Wziął w nim udział pełniący funkcję gospodarza prezydent Karol Nawrocki wraz z przedstawicielami swojej kancelarii oraz premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu.

Główne tematy, które mają zostać podjęte podczas dyskusji na szczycie to kwestia finansów publicznych, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych oraz ochrona polskiego rolnictwa.

Przed otwarciem niejawnego posiedzenia Rady Gabinetowej odbyła się część otwarta dla mediów, podczas której głos zabrali między innymi Karol Nawrocki oraz Donald Tusk.

- Wierzę, że uda nam się zbudować rodzaj mapy drogowej rozwiązań rzeczy, które są dla nas ważne, kierunków działania w odniesieniu do spraw najważniejszych - zadeklarowała głowa naszego państwa, prosząc przy tym premiera o zaktualizowanie "100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne".

Na jego słowa odpowiedział później Donald Tusk, który zgodził się z prezydentem, że "Rada Gabinetowa to miejsce, gdzie można poinformować prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie ma on ograniczone możliwości oceny sytuacji". Podkreślił jednak przy tym, że "nie jest to kub dyskusyjny".

Karol Nawrocki i Donald Tusk przemawiali na radzie gabinetowej. Premier porównany w sieci do Igi Świątek

Premier postanowił także "sprostować pewne sygnały, które pojawiły się w wypowiedzi pana prezydenta", mówiąc o występujących w słowach Karola Nawrockiego "nieścisłościach". Jedna z nich dotyczyła zdaniem Donalda Tuska kwestii Kolei Dużych Prędkości.

Ogranicza pan (prezydent - red.) tę ambicję dotyczącą Kolei Dużych Prędkości do 250 km/h. W naszym projekcie - i my ten projekt realizujemy, nie opowiadamy - ta prędkość to jest 350 km/h, co oznacza najszybsze koleje w Europie
stwierdził Donald Tusk

Wystąpienie szefa rządu w ciekawy sposób skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys - znany polski muzyk, który często zabiera głos w sprawach dotyczących polityki... ale i tenisa. Tym razem postanowił połączyć oba te światy.

- Póki co Donald Tusk jedzie nicyzm Iga Świątek po amatorce ze szkółki tenisowej - napisał Zbigniew Hołdys, dodając przy tym hasztag #PoskramianieTupetu.

Zobacz również:

Władimir Semirunni i Karol Nawrocki
Zimowe

Karol Nawrocki nadał obywatelstwo Rosjaninowi. Wicemistrz świata zawalczy dla Polski

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Afera wokół KPO. Nawrocki w "Gościu Wydarzeń": Obciąża obecny rządPolsat NewsPolsat News
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze i bordowym krawacie siedzi na tle biało-czerwonej flagi i jasnej ściany.
Prezydent Karol NawrockiPawel WodzynskiEast News
Na sukces Igi Świątek na igrzyskach w Paryżu zareagowali Donald Tusk i Andrzej Duda
Iga Świątek i premier Donald TuskMIGUEL MEDINA / AFP / Wojciech Olkusnik/East NewsAFP
Donald Tusk
Donald TuskDawid Wolski/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja