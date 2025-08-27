W środę po godzinie 9:00 w centrum medialnej uwagi znalazł się Pałac Prezydencki, w którym doszło do posiedzenia Rady Gabinetowej. Wziął w nim udział pełniący funkcję gospodarza prezydent Karol Nawrocki wraz z przedstawicielami swojej kancelarii oraz premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu.

Główne tematy, które mają zostać podjęte podczas dyskusji na szczycie to kwestia finansów publicznych, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych oraz ochrona polskiego rolnictwa.

Przed otwarciem niejawnego posiedzenia Rady Gabinetowej odbyła się część otwarta dla mediów, podczas której głos zabrali między innymi Karol Nawrocki oraz Donald Tusk.

- Wierzę, że uda nam się zbudować rodzaj mapy drogowej rozwiązań rzeczy, które są dla nas ważne, kierunków działania w odniesieniu do spraw najważniejszych - zadeklarowała głowa naszego państwa, prosząc przy tym premiera o zaktualizowanie "100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, 12 gwarancji Trzeciej Drogi czy programu Lewicy z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne".

Na jego słowa odpowiedział później Donald Tusk, który zgodził się z prezydentem, że "Rada Gabinetowa to miejsce, gdzie można poinformować prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie ma on ograniczone możliwości oceny sytuacji". Podkreślił jednak przy tym, że "nie jest to kub dyskusyjny".

Karol Nawrocki i Donald Tusk przemawiali na radzie gabinetowej. Premier porównany w sieci do Igi Świątek

Premier postanowił także "sprostować pewne sygnały, które pojawiły się w wypowiedzi pana prezydenta", mówiąc o występujących w słowach Karola Nawrockiego "nieścisłościach". Jedna z nich dotyczyła zdaniem Donalda Tuska kwestii Kolei Dużych Prędkości.

Ogranicza pan (prezydent - red.) tę ambicję dotyczącą Kolei Dużych Prędkości do 250 km/h. W naszym projekcie - i my ten projekt realizujemy, nie opowiadamy - ta prędkość to jest 350 km/h, co oznacza najszybsze koleje w Europie

Wystąpienie szefa rządu w ciekawy sposób skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys - znany polski muzyk, który często zabiera głos w sprawach dotyczących polityki... ale i tenisa. Tym razem postanowił połączyć oba te światy.

- Póki co Donald Tusk jedzie nicyzm Iga Świątek po amatorce ze szkółki tenisowej - napisał Zbigniew Hołdys, dodając przy tym hasztag #PoskramianieTupetu.

