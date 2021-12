Światek bardzo często angażuje się w pomoc potrzebującym i albo sama organizuje charytatywne akcje, albo też włącza się do tych już funkcjonujących. Tak jest w przypadku "Szlachetnej Paczki", jednej z najpiękniejszych inicjatyw w naszym kraju.



- Poczucie wsparcia jest ogromnie ważne. Myślę, że bez tego nie dałabym rady tak dużo wyjeżdżać, cały czas rywalizować. Cieszę się, że mam wokół siebie ludzi, którym faktycznie mogę zaufać. Mimo tego, że tenis jest nazywany sportem indywidualnym, to wiem, że bez nich nie osiągnęłabym tego, co się teraz udaje - mówi Iga Świątek cytowana na oficjalnej stronie "Szlachetnej Paczki".



Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie tej inicjatywy, tenisistka wraz ze swoim zespołem w tym roku przygotowuje Szlachetną Paczkę dla młodego małżeństwa - pana Mateusza i pani Alicji. Parę lat temu rodzina wiodła normalne, szczęśliwe życie. Pracowali, mieli swoje marzenia i plany. Cztery lata temu u ich młodszej córki zdiagnozowano dysplazję włóknistą wieloogniskową (nowotworopodobna choroba kości, charakteryzująca się deformacjami kostnymi, opuchnięciem tkanek i łamliwością kości). Małżeństwo zostało samo z problemami: samodzielnie finansują operacje i leczenie córeczki. W wyniku tej walki o życie, rodzina żyje bardzo skromnie. Po odliczeniu wydatków zostaje im na przeżycie całego miesiąca 86 zł na osobę.





