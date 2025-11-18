Iga Świątek po niezbyt udanym występie w tegorocznej edycji WTA Finals opuściła Arabię Saudyjską i powróciła do Polski, gdzie rozegrała ostatnie mecze w tym sezonie - wraz z pozostałymi reprezentantkami naszego kraju wzięła bowiem udział w turniej play-off grupy B rozgrywek Billie Jean King Cup. W pierwszej kolejności pokonały one tenisistki z Nowej Zelandii, a dwa dni później wygrały z Rumunkami. W obu tych spotkaniach do końcowego triumfu "Biało-Czerwonych" przyczyniła się wicelidera światowego rankingu kobiecego tenisa.

Podczas imprezy w Gorzowie Wielkopolskim nie zabrakło także czasu na aktywności poza kortem. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych Polski Związek Tenisowy opublikował mnóstwo zakulisowych zdjęć i nagrań z udziałem podopiecznych Dawida Celta. Na jednym z filmików pojawiła się Iga Świątek, która znalazła się w ogniu pytań. Jedno z nich szczególnie ją zaskoczyło.

"Złoto olimpijskie czy kalendarzowy Wielki Szlem?" - zapytano, na co Polka zareagowała ogromnym zaskoczeniem. Po dłuższym namyśle odpowiedziała dość wymownie. "Wydaje mi się, że nie byłabym w to dobra (szybkie strzały - przyp.red.). Musiałabym zachować dużo dyplomacji" - przyznała.

Po zakończeniu trzydniowej rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim Iga Świątek uda się na dłuższy urlop. "Pierwsze dni spędzę teraz w Zurychu i poświęcę ten czas dla firmy ON. Będę tam miała zajęcia, ale zupełnie inne niż chodzenie na siłkę albo granie w tenisa. Później polecę już na wakacje na Mauritius. W sumie wolnego będę miała teraz 13 dni, z czego 10 to prawdziwe wakacje" - mówiła w trakcie konferencji prasowej kilka dni temu.

Oficjalny sezon sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zacznie nieco później niż miało to miejsce w poprzednich latach. Pierwszy mecz rozegra bowiem dopiero 5 stycznia w United Cup. Najprawdopodobniej będzie to miało wpływ na zmianę harmonogramu przygotowań Polki do kolejnego sezonu.

Iga Świątek Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Iga Świątek podczas turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim PAWEL JASKOLKA Newspix.pl