Świątek ma wiadomość dla hejterów. To naprawdę koniec. Tutaj już jej nie znajdą
Iga Świątek należy do tych tenisistek światowego topu, które regularnie zwracają uwagę na problem hejtu w sieci. Lata rywalizacji na najbardziej prestiżowych arenach nauczyły ją dystansu do negatywnych opinii kierowanych pod jej adresem. Z pomocą przychodzi też technologia. Dzięki prostemu zabiegowi najlepsza polska tenisistka potrafi ukryć się przed tenisowym zgiełkiem. Ujawniła to w najnowszym wywiadzie, tuż przed końcem sezonu.
Od początku bieżącego roku presja, jakiej poddawana byłą Iga Świątek, rosła z miesiąca na miesiąc. W tempie jednostajnie przyspieszonym. Napięcie rozładował wspaniały triumf w Wimbledonie. Ale nie na długo.
Polka wygrywała jeszcze później turnieje w Cincinnati i Seulu, ale zawsze znalazł się ktoś, kto znalazł powód do krytyki. Doszło do tego, że część niewybrednych komentarzy pokazała w swoich mediach społecznościowych. I zaapelowała do ich autorów, by zadbali o swój dobrostan - z okazji zbliżającego się akurat Światowego Dnia Zdrowa Psychicznego.
Iga Świątek znalazła sposób na większy komfort w sieci. Ustawiła algorytm, jest odcięta od tenisa
Im dłużej raszynianka znajduje się w na piedestale, tym więcej nabiera odporności w nieprzyjaznym wirtualnym świecie. Mówi o tym otwarcie w rozmowie z WP Sportowe Fakty.
- Jedyne, co mogę zrobić, to skupić się na sobie. Spędziłam już za dużo czasu na zastanawianiu się, skąd się biorą takie opinie - tłumaczy.
- To, co mówią ludzie dookoła, wpływa na każdego z nas. Oczywiście, są osoby mniej emocjonalne - one zapewne nie przywiązują do tego wagi, potrafią koncentrować się bardziej na sobie. U mnie to bardzo zależy od tego, jak w danym momencie się czuję - dodaje wiceliderka światowego rankingu.
Jak się okazuje, surfowanie w sieci nie musi oznaczać automatycznego zderzenia z treściami niepożądanymi. Świątek znalazła na to sposób.
- Nie spędzam wiele czasu w internecie. Mam nawet konto, którego algorytm jest tak ustawiony, aby nie wyświetlały się rzeczy związane z tenisem. Nauczyłam się tak funkcjonować, aby czas spędzony w sieci był komfortowy - informuje Iga.
Druga rakieta świata kończy powoli sezon i jeszcze w tym miesiącu uda się na zasłużone wakacje. Tym razem odpocznie na słonecznym Mauritiusie. Obecnie przebywa w Gorzowie Wlkp., gdzie bierze udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. O jej pierwszym występie obszernie piszemy TUTAJ.