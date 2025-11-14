Świątek ma wiadomość dla hejterów. To naprawdę koniec. Tutaj już jej nie znajdą

Od początku bieżącego roku presja, jakiej poddawana byłą Iga Świątek, rosła z miesiąca na miesiąc. W tempie jednostajnie przyspieszonym. Napięcie rozładował wspaniały triumf w Wimbledonie. Ale nie na długo.

Polka wygrywała jeszcze później turnieje w Cincinnati i Seulu, ale zawsze znalazł się ktoś, kto znalazł powód do krytyki. Doszło do tego, że część niewybrednych komentarzy pokazała w swoich mediach społecznościowych. I zaapelowała do ich autorów, by zadbali o swój dobrostan - z okazji zbliżającego się akurat Światowego Dnia Zdrowa Psychicznego.

Iga Świątek znalazła sposób na większy komfort w sieci. Ustawiła algorytm, jest odcięta od tenisa

Im dłużej raszynianka znajduje się w na piedestale, tym więcej nabiera odporności w nieprzyjaznym wirtualnym świecie. Mówi o tym otwarcie w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Jedyne, co mogę zrobić, to skupić się na sobie. Spędziłam już za dużo czasu na zastanawianiu się, skąd się biorą takie opinie - tłumaczy.

- To, co mówią ludzie dookoła, wpływa na każdego z nas. Oczywiście, są osoby mniej emocjonalne - one zapewne nie przywiązują do tego wagi, potrafią koncentrować się bardziej na sobie. U mnie to bardzo zależy od tego, jak w danym momencie się czuję - dodaje wiceliderka światowego rankingu.

Jak się okazuje, surfowanie w sieci nie musi oznaczać automatycznego zderzenia z treściami niepożądanymi. Świątek znalazła na to sposób.

- Nie spędzam wiele czasu w internecie. Mam nawet konto, którego algorytm jest tak ustawiony, aby nie wyświetlały się rzeczy związane z tenisem. Nauczyłam się tak funkcjonować, aby czas spędzony w sieci był komfortowy - informuje Iga.

Druga rakieta świata kończy powoli sezon i jeszcze w tym miesiącu uda się na zasłużone wakacje. Tym razem odpocznie na słonecznym Mauritiusie. Obecnie przebywa w Gorzowie Wlkp., gdzie bierze udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. O jej pierwszym występie obszernie piszemy TUTAJ.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Lech Muszyński PAP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Claudio Cruz AFP