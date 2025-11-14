Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek ma wiadomość dla hejterów. To naprawdę koniec. Tutaj już jej nie znajdą

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Iga Świątek należy do tych tenisistek światowego topu, które regularnie zwracają uwagę na problem hejtu w sieci. Lata rywalizacji na najbardziej prestiżowych arenach nauczyły ją dystansu do negatywnych opinii kierowanych pod jej adresem. Z pomocą przychodzi też technologia. Dzięki prostemu zabiegowi najlepsza polska tenisistka potrafi ukryć się przed tenisowym zgiełkiem. Ujawniła to w najnowszym wywiadzie, tuż przed końcem sezonu.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekAFP

Od początku bieżącego roku presja, jakiej poddawana byłą Iga Świątek, rosła z miesiąca na miesiąc. W tempie jednostajnie przyspieszonym. Napięcie rozładował wspaniały triumf w Wimbledonie. Ale nie na długo.

Polka wygrywała jeszcze później turnieje w Cincinnati i Seulu, ale zawsze znalazł się ktoś, kto znalazł powód do krytyki. Doszło do tego, że część niewybrednych komentarzy pokazała w swoich mediach społecznościowych. I zaapelowała do ich autorów, by zadbali o swój dobrostan - z okazji zbliżającego się akurat Światowego Dnia Zdrowa Psychicznego.

Iga Świątek znalazła sposób na większy komfort w sieci. Ustawiła algorytm, jest odcięta od tenisa

Im dłużej raszynianka znajduje się w na piedestale, tym więcej nabiera odporności w nieprzyjaznym wirtualnym świecie. Mówi o tym otwarcie w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Jedyne, co mogę zrobić, to skupić się na sobie. Spędziłam już za dużo czasu na zastanawianiu się, skąd się biorą takie opinie - tłumaczy.

- To, co mówią ludzie dookoła, wpływa na każdego z nas. Oczywiście, są osoby mniej emocjonalne - one zapewne nie przywiązują do tego wagi, potrafią koncentrować się bardziej na sobie. U mnie to bardzo zależy od tego, jak w danym momencie się czuję - dodaje wiceliderka światowego rankingu.

Zobacz również:

Dawid Celt dostrzega niebezpieczny mankament Igi Świątek (Źródło: AFP/Newspix.pl)
Iga Świątek

"Robi się bardzo niebezpiecznie". Świątek w potrzasku. To ją zgubiło na dobre

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Jak się okazuje, surfowanie w sieci nie musi oznaczać automatycznego zderzenia z treściami niepożądanymi. Świątek znalazła na to sposób.

    - Nie spędzam wiele czasu w internecie. Mam nawet konto, którego algorytm jest tak ustawiony, aby nie wyświetlały się rzeczy związane z tenisem. Nauczyłam się tak funkcjonować, aby czas spędzony w sieci był komfortowy - informuje Iga.

    Druga rakieta świata kończy powoli sezon i jeszcze w tym miesiącu uda się na zasłużone wakacje. Tym razem odpocznie na słonecznym Mauritiusie. Obecnie przebywa w Gorzowie Wlkp., gdzie bierze udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. O jej pierwszym występie obszernie piszemy TUTAJ.

    Zobacz również:

    Iga Świątek i łzy szczęścia po jednym z wygranym finałów WTA
    Iga Świątek

    "Ona mogła uciec z domu". Mama Igi Świątek szczerze o trudnej przeszłości

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Kobieta w sportowym stroju z logo Lotto i polską flagą trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle niebieskiego banera z napisem Billie Jean King Cup.
      Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
      Sportowiec w białej czapce i koszulce z polską flagą oraz czerwonym nadrukiem, ściska pięść w geście zwycięstwa na korcie tenisowym.
      Iga Świątek AFP
      Tenisistka siedzi na korcie z wyrazem radości i triumfu na twarzy, unosząc obie zaciśnięte pięści w górę. Ubrana w czapkę z daszkiem, czarną koszulkę i jasne buty sportowe.
      Iga ŚwiątekClaudio CruzAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja