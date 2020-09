Ta informacja powinna zostać oficjalnie ogłoszona po niedzielnym Grand Prix Soczi w Formule 1. 40-letni Kimi Raikkonen w sezonie 2021 ma nadal być kierowcą wyścigowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, którego zawodnikiem rezerwowym i rozwojowym jest Robert Kubica.

Gdy wydawało się, że kariera Raikkonena w F1 po tym sezonie raczej dobiega końca, gorące wieści przynosi Roger Benoit ze szwajcarskiego "Blicka".



Fin, który w październiku będzie obchodził 41. urodziny, miał podjąć decyzję o pozostanie w zespole z Hinwil. Były mistrz świata czuje się jeszcze dostatecznie młody, by wciąż bawić się jazdą w najbardziej elitarnej serii wyścigowej. Swoją decyzję Raikkonen miał już przekazać szefostwu zespołu w wyznaczonym terminie do 15 września.



Z kolei syn legendarnego kierowcy, bardzo zdolny i szybki Mick Schumacher, według doniesień Benoita ma pojechać w barwach Alfy Romeo przed Grand Prix na torze Nuerburgring. "To idealne miejsce na oficjalny chrzest dla Micka, lidera Formuły 2, tam gdzie dorastał jego ojciec Michael" - czytamy w "Blicku".

Po 9 z 17 wyścigów bieżącego sezonu F1 kierowcy Alfy Romeo Raikkonen i Antonio Giovinazzi zajmują bardzo odległe miejsca. Fin jest 16., a Włoch 17. - obaj zgromadzili po 2 punkty. Wyprzedzają jedynie Duńczyka Kevina Magnussena z Haasa (1 pkt).



