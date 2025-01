Maciej Kurzajewski w "Tańcu z Gwiazdami". Paulina Smaszcz reaguje

Maciej Kurzajewski to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w kraju. Kaliszaninowi sport nigdy nie był obcy - swego czasu trenował on kolarstwo torowe i taniec nowoczesny , a w późniejszych latach zdecydował, że woli opisywać popisy polskich sportowców na arenach międzynarodowych, aniżeli sam występować przed większą publicznością. 51-latek w przeszłości miał okazję prowadzić studio podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich , gdy te transmitowane były w Telewizji Polskiej. Współprowadził także m.in. studio meczowe podczas ważnych imprez piłkarskich, w tym m.in. podczas mistrzostw świata w 2006, 2010, 2014, 2018 i 2022 roku oraz mistrzostw Europy w 2012, 2020 i 2024 roku.

Paulina Smaszcz komentuje udział Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

W sierpniu 2024 roku Maciej Kurzajewski dołączył do redakcji Telewizji Polsat w roli prowadzącego programu śniadaniowego "halo tu polsat" oraz do redakcji Polsatu Sport. Wraz z Nowym Rokiem w życiu zawodowym Macieja Kurzajewskiego doszło do kolejnych ważnych zmian. Dziennikarz w programie "halo tu polsat" ujawnił, że będzie uczestnikiem kolejnej edycji show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jego partnerką będzie Lenka Klimentova.