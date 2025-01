Koniec koszmaru Dawida Kubackiego? Wie, co daje taką przewagę Austriakom. "Każdy głupi, by tak potrafił"

Dawid Kubacki odbił się od dna. Nie ma jednak wielkiej radości

Trzecia dziesiątka w konkursie to nie jest to, czego chcę. Nie ma zatem wielkiej radości. Cieszy mnie co innego. Zrobiłem krok do przodu i to jest bardzo pozytywne. To mnie najbardziej cieszy tego dnia. Moje skoki były inne, a na progu było znowu trochę więcej energii. Zaczęło to wszystko lepiej działać. Oczywiście dalej jest problem, bo na dole nie chce odlatywać, a z tej wysokości, jaką mam za progiem, powinno. Wiem, że to jest proces. Pewnych etapów nie da się przeskoczyć

- Pracowałem nad tym, by w moich skokach była większa rotacja, bo dzięki temu jest prędkość na dole. Musiałem się skupić najpierw jednak na tym, by na progu znowu pojawiła się energia. Bez tego nie można było nic robić. Ona teraz się pojawia i jest jej nieco więcej. To jednak wciąż jeszcze jest nie to. Mimo że teraz jestem wyżej za progiem, to w tej najwyższej fazie nie ma rotacji. Przez to tracę trochę prędkości nad bulą, która przydałaby się na dole. Trochę to jest takie skakania w moim przypadku, jak z dziesięć lat temu. Od czegoś jednak trzeba zacząć . Jeśli energia na progu będzie, to ze skoku na skok będzie jej coraz więcej. Wtedy pojawi się też rotacja i w końcu zaskoczę - tłumaczył Kubacki.

Dawid Kubacki mówi o absurdzie. Wie, co daje przewagę Austriakom i nie jest to sprzęt

- To jest po prostu absurd skoków narciarskich. Jedyne, co możemy zrobić, to skakać na czucie. Musimy je dostosowywać do tego, jak to wygląda z boku skoczni. Mam już nawet ładną analogię, jak to wytłumaczyć. Z czucia wydaje się, że robię to tak, jak powinienem robić, ale jednak to nie działa. Wtedy pojawia się frustracja. Im to dłużej nie działa, tym jest ciężej. To, co jest istotne, to to, że powoli zaczyna odnajdywać czucie. Ono z czasem zacznie się dostosowywać do tego, jak być powinno. I już nie będzie takiego problemu - mówił nasz skoczek.