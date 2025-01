Gorąco po debiucie Szczęsnego. Hiszpanie wprost o Polaku. Tak go nazwali

To był historyczny wieczór w karierze Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz - który przecież jeszcze kilka miesięcy temu był piłkarskim emerytem - w końcu doczekał się debiutu w barwach FC Barcelona. I był do debiut udany, bo 34-latek zachował czyste konto, a jego drużyna pewnie pokonała czwartoligową ekipę UD Barbastro 4:0, notując awans do 1/8 finału rozgrywek Pucharu Króla.