Lewandowski wrócił do dziesiątki najlepszych. Od razu zwrócił się do kibiców

Robert Lewandowski nie ma za sobą zbyt dobrego roku, jeśli chodzi o to, co w piłce najważniejszej, a więc trofea. Polak ten rok zakończył bowiem bez choćby jednego pucharu, ale trzeba przyznać, że druga część roku w jego wydaniu jest bardzo udana. Z tej racji został nominowany do tytułu najlepszego sportowca na Gali Mistrzów Sportu. Ostatecznie zajął ósme miejsce, a w swojej przemowie podkreślił szczególnie rolę kibiców.