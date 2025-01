Kibice, których głosy decydują o miejscu w pierwszej dziesiątce i prestiżowym tytule, nie mieli łatwego wyboru. Wśród nominowanych znaleźli się bowiem medaliści i medalistki olimpijskie, zwyciężczyni French Open, rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów, pięciokrotny indywidualny żużlowy mistrz świata, piłkarka FC Barcelony i jeden z najlepszych napastników, a to nadal nie koniec.

Wybór nie jest zresztą łatwy co roku. Poprzednio - drugi raz z rzędu - triumfowała Iga Świątek, a jej kolejne sukcesy sprawiają, że także i tym razem jest faworytką do zwycięstwa. Razem z nią na podium znaleźli się wówczas Bartosz Zmarzlik i Aleksander Śliwka. Wśród dziesięciu najlepszych zabrakło za to Roberta Lewandowskiego.