Euro 2024 za pasem, a tu takie wieści. Co teraz zrobi Michał Probierz?

Czas wielkiego oczekiwania dla fanów futbolu skończy się już naprawdę niebawem - dokładnie 14 czerwca rozpocznie się w Niemczech Euro 2024, a już dwa dni później swoje zmagania na tym niezwykle ważnym turnieju rozpocznie reprezentacja Polski. 10 czerwca "Biało-Czerwonych" czeka próba generalna przed ME, czyli mecz z Turcją, a tymczasem... wygląda na to, że w kwestii "żelaznej" wyjściowej jedenastki Polaków na najbliższy czas jest jeszcze trochę niewiadomych. Co zadecyduje już niebawem Michał Probierz?