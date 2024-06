Legenda Ekstraklasy żegna się z europarlamentem. Cios na ostatniej prostej

Tomasz Frankowski z dużym poparciem i... bez mandatu. Europarlament już nie dla niego

Tomasz Frankowski to jednak z legend polskiej piłki

Popularny "Franek" to wychowanek Jagiellonii Białystok, z którą zdobył Puchar i Superpuchar Polski w roku 2010. Największe sukcesy na krajowym podwórku osiągał on jednak w barwach Wisły Kraków, z którą - oprócz dwóch PP - pięciokrotnie sięgał po tytuł mistrzowski. Czterokrotnie był on do tego królem strzelców najwyższej polskiej ligi, a za granicą występował m.in. w barwach Strasbourga, Nagoyi Grampus, Elche czy Wolverhampton Wanderers.