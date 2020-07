Bundesliga. Niemiecki dziennikarz domaga się nagrody dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski za naszą zachodnią granicą nigdy nie został uhonorowany tytułem Piłkarza Roku. Zdegustowany takim stanem rzeczy jest niemiecki dziennikarz, Henning Feindt. Domaga się triumfu Polaka w tym roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Profesor Lewandowski. Tym strzałem Polak zwieńczył koronę króla strzelców (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W tym miesiącu poznamy w Niemczech kolejnego laureata plebiscytu na Piłkarza Roku. Czy będzie nim Lewandowski? Jak do tej pory, choć trudno w to uwierzyć, jeszcze nie został w ten sposób wyróżniony.

Reklama

Plebiscyt organizowany jest od 60 lat. Głosy na najlepszego zawodnika roku oddają członkowie stowarzyszenia dziennikarzy sportowych. Wyniki ogłaszane są przez redakcję prestiżowego "Kickera".

Wspomniany Feindt to z kolei zastępca redaktora naczelnego magazynu "Sport Bild". Zwrócił on ze zdumieniem uwagę, że w gronie zwycięzców plebiscytu nie znalazł się do tej pory Lewandowski. "To absurd" - stwierdza dobitnie.

Po prestiżowy tytuł sięgało dotychczas jedynie pięciu obcokrajowców. Ostatnim z nich był Kevin De Bruyne. Miało to miejsce w 2015 roku, gdy Belg żegnał się po udanym sezonie z VfL Wolfsburg.