Jakub Błaszczykowski rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg za porozumieniem stron. "Błaszczykowski jest już w Polsce, aby dołączyć do nowego klubu" - poinformował niemiecki klub.

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia Interii, o tym że Błaszczykowski pożegna się z Wolfsburgiem przed wygaśnięciem kontraktu, obowiązującego do końca czerwca 2019 roku. O rozwiązaniu umowy poinformował niemiecki klub za pośrednictwem Twittera.

"VfL Wolfsburg i Jakub Błaszczykowski rozwiązali umowę za obopólną zgodną. Błaszczykowski jest już w Polsce, aby dołączyć do nowego klubu. Życzymy Ci powodzenia w przyszłości i wszystkiego dobrego, Kuba!" - tak brzmi wpis "Wilków".

Błaszczykowski nie ukrywał, że chciałby wrócić do Wisły Kraków, by pomóc jej w trudnej sytuacji. W świetle ostatnich zawirowań nie wiadomo jednak nie tylko, czy Kuba dołączy do zespołu, ale czy drużyna na wiosnę wystartuje w ogóle w rozgrywkach Ekstraklasy. Dziś Komisja Licencyjna cofnęła "Białej Gwieździe" licencję na grę w Ekstraklasie.

Polski skrzydłowy w tym sezonie zagrał zaledwie w jednym meczu Bundesligi, przebywając na boisku przez 12 minut. Ogółem dla Wolfsburga przez dwa i pół roku rozegrał 45 spotkań, strzelił gola i zaliczył trzy asysty.

Błaszczykowski w Bundeslidze spędził ponad 11 lat, z półtoraroczną przerwą na wypożyczenie do włoskiej Fiorentiny. Łącznie w Bundeslidze zagrał 235 razy, strzelił 32 gole i zanotował 52 asysty. W 2011 i 2012 roku świętował z Borussią Dortmund tytuły mistrza Niemiec, w 2012 roku zdobył z klubem także Puchar Niemiec. Do tego dwukrotnie zwyciężał w Superpucharze Niemiec, a w latach 2008 i 2010 był uznawany za piłkarza roku BVB.

WG