Erling Haaland zmienia numer na koszulce i zamiast "17" na jego plecach, będzie widniała "9". To numer, który w Borussii Dortmund nosili przed nim m.in. Robert Lewandowski, Jan Koller, czy Stephane Chapuisat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Najpiękniejsze gole 34. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS).. Wideo Eleven Sports

Trudno nie zauważyć pewnych oczywistych analogii pomiędzy karierą Norwega a Lewandowskiego. Teraz łączy ich nawet moment, w którym sięgnęli po dortmundzką "dziewiątkę".



Lewandowski, gdy przeszedł do Borussii z Lecha Poznań wybrał numer "7" na koszulce, bowiem "9" zwyczajowo zarezerwowana jest dla podstawowego napastnika. Po tym, jak udowodnił swoją wartość, Juergen Klopp nie miał nic przeciwko, by Polak w następnych sezonach występował właśnie z tym numerem.



Podobnie rzecz miała się z Haalandem, który do tej pory zdobywał bramki z numerem "17" na plecach. Jego numer także zmieni się po pierwszym sezonie.



Nie tylko Haaland wśród piłkarzy Borussii zdecydował się dokonać zmiany na koszulce. Dan-Axel Zagadou w kolejnym sezonie zamiast z numerem "2" będzie grał z "5", natomiast Mateu Jaume przejmie własnie "2" po Zagadou.





Zdjęcie Erling Haaland / AFP

Reklama

WG

#POMAGAMINTERIA