Bawarczycy pojechali na przedostatnie spotkanie w 2021 roku z poważnymi problemami z obsadą środka pola. Po przebytym koronawirusie wciąż niezdolny do gry jest Joshua Kimmich, a kontuzje wykluczyły z gry Leona Goretzkę, Marcela Sabitzera oraz Corentina Tolisso.

W tej sytuacji po raz pierwszy w sezonie w wyjściowym składzie znalazł się Marc Roca, który często nie mieścił się nawet w meczowej kadrze. Obok niego ustawiony został Jamal Musiala, będący w dobrej formie (dwa gole w dwóch poprzednich meczach), choć też ostatnio narzekał na problemy zdrowotne.

Na domiar złego boisko z powodu urazu jeszcze w pierwszej połowie musiał opuścić Kingsley Coman. Francuski skrzydłowy nabawił się urazu mięśniowego i w 27. minucie zmienił go Leroy Sane.



Z pozytywów - to właśnie Sane miał kluczowy udział przy bramce otwierającej wynik spotkania. Niemiec dostał piłkę od Niklasa Suele i balansem ciała zgubił obrońcę na środku boiska. Ruszył z piłką środkiem pola, a w kluczowym momencie na grząskiej murawie poślizgnął się jeden z defensorów VfB. Sane wykorzystał to i podał do Serge'a Gnabry'ego, a ten precyzyjnym uderzeniem zdobył piękną bramkę.



Wcześniej Bayern grał niemrawo - jakby dostosowując się do kiepsko przygotowanego boiska i niezbyt wymagającego rywala. Jeszcze jedną szansę miał strzelec bramki Gnabry - przerzucił nawet piłkę nad bramkarzem, lecz później z ostrego kąta uderzył niecelnie.



Z kolei Lewandowski przed przerwą znalazł się w sytuacji strzeleckiej właściwie tylko raz. Po podaniu Thomasa Muellera oddał plasowany strzał sprzed pola karnego. Niestety, prosto w ręce bramkarza.



Dwa gole Lewandowskiego, Gnabry z hat-trickiem

Już osiem minut po zmianie stron Gnabry po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Znów zachował zimną krew pod bramką rywala. Znakomicie "przełożył" sobie obrońcę w polu karnym, po czym uderzył przy słupku poza zasięgiem bramkarza.

Wówczas piłkarze Stuttgartu stracili wiarę w to, że uda im się zakończyć spotkanie z korzystnym wynikiem, a Bayern bez litości to wykorzystał. Między 69. a 74. minutą Bawarczycy zdobyli aż trzy bramki.



Pierwsze dwie były autorstwa Lewandowskiego - snajper najpierw widowiskowo przerzucił piłkę nad bramkarzem, później - dobił piłkę do bramki z bliskiej odległości. Przy obu golach asystował Gnabry.



Obie bramki były na swój sposób wyjątkowe. Pierwszy gol był tysięczną bramką zdobytą przez Polaków na boiskach Bundesligi. Drugi - wyrównaniem rekordu Gerda Muellera, który w roku kalendarzowym zdobył 42. bramki w Bundeslidze. Lewandowski dziś wyrównał jego rekord.



W 74. minucie Gnabry skompletował hat-tricka, puentując idealny w jego wykonaniu mecz. Trzy bramki i dwie asysty!



Bayern zakończy rok jako lider Bundesligi - ma dziewięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, choć ta zagrała mecz mniej. Bayern ostatnie spotkanie w tym roku zagra w piątkowy wieczór (17 grudnia) przeciwko VfL Wolfsburg.



VfB Suttgart - Bayern Monachium 0-5 (0-1)



Bramki: 0-1 Gnabry (40.), 0-2 Gnabry (53.), 0-3 Lewandowski (69.), 0-4 Lewandowski (72.), 0-5 Gnabry (74.).



Wojciech Górski



16. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-12-14 18:30 | Stadion: Mercedes-Benz-Arena | Arbiter: Robert Schröder STATYSTYKI VfB Stuttgart 1893 Bayern Monachium 0 5 Posiadanie piłki 43,1% 56,9% Strzały 9 26 Strzały na bramkę 1 17 Rzuty rożne 1 3 Faule 7 7