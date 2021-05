W ostatnim meczu w sezonie Bayern Monachium pokonał Augsburg 5-2. Ostatnią bramkę dla mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski, dla którego był to 41. ligowy gol w sezonie. Pobił tym samym rekord Gerda Muellera. Napastnika Bayernu nie zdołał zatrzymać Rafał Gikiewicz, który stał w bramce Augsburga. Cały mecz w tym zespole rozegrał też Robert Gumny.

34. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-05-22 15:30 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 250 | Arbiter: Markus Schmidt Bayern Monachium FC Augsburg 5 2 DO PRZERWY 4-0 J. Gouweleeuw 9' (samob.) S. Gnabry 23' J. Kimmich 33' K. Coman 43' R. Lewandowski 90' A. Hahn 67' F. Niederlechner 72'

Robert Lewandowski stanął przed wyzwaniem pobicia rekordu Gerda Muellera i zdobycia 41. bramki w Bundeslidze w sezonie. Piłkarze Augsburga, na czele z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym, nie zamierzali ułatwiać mu zadania. Kapitan reprezentacji Polski w pierwszej połowie próbował cztery razy pokonać bramkarza, ale ten był w świetnej formie i bardzo dobrze bronił.



Piłkarze Bayernu znaleźli jednak sposób na pokonanie Gikiewicza. Już do przerwy puścił cztery bramki. Jednak gdyby nie jego znakomite interwencje, ta liczba mogłaby być znacznie większa.



Dobra forma Gikiewicza

Zaczęło się szybko, bo już w dziewiątej minucie. Polskiego bramkarza pokonał... jego kolega z zespołu Jeffrey Gouweleeuw i Bayern wyszedł na prowadzenie.



Podopieczni Hansiego Flicka, który żegnał się z zespołem, nie zamierzali zwalniać tempa. Atakowali i w polu karnym szukali Lewandowskiego. Rekord Gerda Muellera wydawał się jednak zaklęty i po strzałach Polaka piłka nie chciała wpaść do siatki. Trafiali za to inni.



W 25. minucie bramkę zdobył Serge Gnabry. Było duże zamieszanie w polu karnym. W jednej akcji Gikiewicz obronił dwa strzały "Lewego", ale w końcu pokonał go Gnabry.



Zaraz po tym golu świetną szansę miał Augsburg. W polu karnym Lucas Hernandez faulował Floriana Niederlechnera. Daniel Caligiuri podszedł do rzutu karnego, ale uderzył fatalnie, w środek bramki i Manuel Neuer odbił piłkę.



W 33. minucie później pięknym strzałem zza pola karnego pokonał Joshua Kimmich. Niemiec trafił w samo "okienko" nie dając szans bramkarzowi Augsburga. Tuż przed przerwą Gikiewicza pokonał jeszcze Kingsley Coman.

Lewandowski pobił rekord w ostatniej akcji

Druga połowa wyglądała podobnie. "Lewy" bił głową w mur, a Gikiewicz nadal dobrze bronił. Różnica była taka, że piłkarze Augsburga zaczęli strzelać.



W 67. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, Andre Hahn pokonał Neuera strzałem głową. Pięć minut później, sytuację sam na sam wykorzystał Florian Niederlechner.



Ani przez moment zwycięstwo Bayernu nie było jednak zagrożone. Lewandowski do końca szukał szansy na rekordowe trafienie. Najbliżej był w 70. minucie, kiedy uderzał z rzutu wolnego, ale Gikiewicz zdołał złapać mocny strzał.



W ostatniej akcji meczu Lewandowski w końcu doczekał się swojej wielkiej chwili. Sprzed pola karnego uderzał Leroy Sane. Gikiewicz odbił piłkę. "Lewy" tylko na to czekał. Natychmiast dobiegł do piłki, minął bramkarza i trafił do siatki. Zaraz po tej bramce sędzia zakończył mecz.



5 2 Bayern Monachium FC Augsburg Neuer Pavard Boateng Hernández Pi Davies Gnabry Kimmich Alaba Müller Coman Lewandowski Gikiewicz Gumny Gouweleeuw Oxford Pedersen Caligiuri Gruezo Richter Bénes Hahn Niederlechner SKŁADY Bayern Monachium FC Augsburg Manuel Neuer Rafał Gikiewicz Benjamin Pavard Robert Gumny 61′ 61′ Jerome Boateng 9′ (samob.) 9′ (samob.) Jeffrey Gouweleeuw 84′ 84′ Lucas Hernández Pi Reece Oxford Alphonso Davies 46′ 46′ Mads Pedersen 23′ 23′ 61′ 61′ Serge Gnabry 46′ 46′ Daniel Caligiuri 33′ 33′ Joshua Kimmich Carlos Gruezo 73′ 73′ David Alaba 67′ 67′ Marco Richter 73′ 73′ Thomas Mueller László Benes 43′ 43′ 60′ 60′ Kingsley Coman 67′ 67′ 87′ 87′ André Hahn 90′ 90′ Robert Lewandowski 72′ 72′ 76′ 76′ Florian Niederlechner REZERWOWI Alexander Nübel Tomasz Koubek Niklas Süle 46′ 46′ Raphael Framberger 61′ 61′ Leroy Sané 76′ 76′ Alfred Finnbogason 61′ 61′ Aginaga Javi Martinez Michael Gregoritsch Bouna Sarr 67′ 67′ Fredrik Jensen 60′ 60′ Jamal Musiala Rani Khedira 73′ 73′ Corentin Tolisso 87′ 87′ Lukas Emanuel Petkov Marc Roca Junqué Tobias Strobl 73′ 73′ Eric Maxim Choupo-Moting 46′ 46′ 70′ 70′ Marek Suchy

STATYSTYKI Bayern Monachium FC Augsburg 5 2 Posiadanie piłki 70,9% 29,1% Strzały 28 9 Strzały na bramkę 19 6 Rzuty rożne 10 2 Faule 6 9 Spalone 1 2

