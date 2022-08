Relacja nie odświeża się automatycznie - w tym celu wciśnij F5!

W pierwszej walce Ołeksandr Usyk wygrał z Anthonym Joshuą w Londynie, ale od razu wiadomo było, że dojdzie do rewanżu. Ten zorganizowano w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej.

Rewanż opóźnił się jednak ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę i powrót Usyka, który wziął udział w czynnej obronie ojczyzny, dołączając do batalionu obrony terytorialnej w Kijowie.

Zniwelowana została szybkość Usyka, a do tego Joshua trafił na korpus, co dało mu lekką przewagę w rundzie drugiej. Nie poszedł za ciosem w jednej z okazji Joshua, to mogła być jego szansa w jednej z akcji w rundzie trzeciej.