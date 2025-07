Rosną emocje przed walką siatkarek o medal. Szykuje się absolutny hit

Polskie siatkarki przygotowują się już do półfinału Ligi Narodów siatkarek. Muszą być gotowe na grę przed ponad 10-tysięczną publicznością, bo biletów na sobotnie mecze w Atlas Arenie już nie ma. Nie wszystkie polskie zawodniczki są przyzwyczajone do takiej atmosfery. "Widać było, że ilość ludzi i głośność tego co się działo, cała atmosfera - to nas może troszeczkę zaskoczyło albo wywarło presję. Ale fajnie, że już wszystkie emocje są pozytywne" - ocenia Aleksandra Gryka, środkowa reprezentacji Polski.