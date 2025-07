Mało brakowało, a nie zostałby sportowcem. Jego serce należało do sztuki

Marcin Najman to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w świecie polskiego sportu. Swoją karierę rozpoczynał jako pięściarz i odnosił naprawdę imponujące sukcesy - zarówno w kraju, jak i za granicą. W późniejszych latach próbował swoich sił również w kick-boxingu, a następnie postanowił zostać zawodnikiem MMA. W 2009 roku podpisał kontrakt z KSW, a wkrótce potem zdecydował się na debiut we freak fightach - obecnie jest związany z federacją Fame MMA. Ostatni występ zaliczył w lipcu tego roku, kiedy to podczas gali Fame 26 wygrał walkę z udziałem aż trzech zawodników.