Iga Świątek postanowiła to już dawno, coroczna tradycja. W grze miliony złotych

Cztery razy turniej Rolanda Garrosa, raz US Open i raz Wimbledon, to dotychczasowe wielkoszlemowe triumfy Igi Świątek, najlepszej polskiej tenisistki. 24-latka od lat promuje polski sport na arenie międzynarodowej, doskonale spisując się na kortach całego świata. W trakcie swojej kariery swoimi wynikami zarobiła już ponad 40 milionów dolarów, co czyni ją jedną z najlepszych w historii kobiecego tenisa pod względem zarobków z gry.