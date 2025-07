Zwrot ws. ter Stegena. Ten komunikat zniweczył plany Barcelony. Muszą się z tym pogodzić

Wraz z zakończeniem sezonu ter Stegen otrzymał od klubu jasny komunikat - jego dalsza obecność w ekipie ze stolicy Katalonii jest niepożądana. Podczas okresu leczenia urazu 33-latek stracił miejsce w kadrze Hansiego Flicka, a sprowadzenie Joana Garii tylko przypieczętowało los niegdysiejszego kapitana zespołu. Ter Stegen upierał się jednak na swoim, przez co wraz z zespołem rozpoczął okres przygotowawczy do przyszłego sezonu. Jego pech objawił się już po kilku dniach od wznowienia treningów, bowiem Niemiec... doznał kolejnej kontuzji. Jak wynika z najnowszego komunikatu ter Stegena, będzie on musiał przejść operację, która wymusi na nim pauzę na kolejne trzy miesiące. Zdawać by się mogło, że to niejako niweluje obecne kłopoty FC Barcelony, jednak nic bardziej mylnego.